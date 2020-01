Dupla é presa com 250 quilos de maconha dentro de carro em BH

Drogas e outros materiais apreendidos pela polícia após denúncia (foto: Polícia Militar/Divulgação)







Dois homens foram detidos em uma operação da Polícia Militar (PM) no Bairro Novo das Indústrias, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Eles foram flagrados em um carro com mais de 200 quilos de maconha.









Eles foram até o endereço, na Rua Margarida Araújo. “Ficamos avaliando a distância e, em determinado momento, visualizamos os dois denunciados entrando no veículo citado”, explicou o militar. Os policiais fizeram a abordagem e encontraram drogas no carro, um Siena.





Em seguida, os militares entraram na casa que foi alvo da denúncia, onde encontraram mais materiais. Ao todo, foram apreendidos 250 quilos de maconha, entre tabletes e porções, balanças de precisão, R$ 8.450 em dinheiro, pinos de cocaína e outras drogas.





Ainda de acordo com o tenente Xavier, os dois suspeitos já têm passagens pela polícia e teriam alugado o imóvel para armazenar as drogas. No fim da noite deste sábado, eles seriam encaminhados à Polícia Civil.