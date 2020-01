Polícia não descarta que ex-funcionário da Backer tenha sabotado cerveja Belorizontina

Ex-funcionário pode ter interferido na fábrica da Backer (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Polícia Civil informou, no início da noite deste sábado (11), que trabalha com a possibilidade de um ex-funcionário da Backer, que já tem desavenças com a empresa, ter sabotado as linhas de produção L1 e L2 do lote 1348 da cerveja Belorizontina. Há um boletim de ocorrência registrado pela companhia contra essa pessoa.





A corporação mudou o posicionamento durante o dia. Mais cedo, havia informado que as duas investigações não tinham qualquer ligação.





Contudo, em contato com o delegado responsável pelas investigações, a corporação corrigiu a informação e disse queuma possível interferência desse funcionário.





A Backer é a principal linha de investigação da Polícia Civil na apuração dos casos da doença causadora da síndrome nefroneural. A enfermidade já acomete ao menos nove pessoas em Minas Gerais e também resultou na morte de Paschoal Demartini Filho, de 55 anos, que perdeu a vida na última terça.





Isso porque a própria polícia encontrou a substância química dietilenoglicol em garrafas do rótulo Belorizontina. O laudo foi obtido depois que a corporação realizou uma operação na sede da Backer, localizada no Bairro Olhos D'Água, na última quarta.