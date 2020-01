Motorista de aplicativo que estava desaparecido é encontrado na Grande BH após sequestro

Contato aconteceu na tarde deste sábado, quando Bruno ligou para o pai (foto: Reprodução/Instagram) Bruno Amaral Santos, de 41 anos, que estava desaparecido desde às 12h dessa sexta-feira, foi localizado na tarde deste sábado. O homem conseguiu fazer contato com o pai, que mora em Ritápolis, Região Central de Minas Gerais, e disse que está em Itaguara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após ser vítima de um sequestro-relâmpago. O motorista de aplicativo, de, que estava desaparecido desde àsdessa sexta-feira, foi localizado na tarde deste sábado. O homem conseguiu fazer contato com o pai, que mora em, e disse que está em, na, após ser vítima de um sequestro-relâmpago.

Elber José dos Santos, irmão de Bruno, disse que a família está a caminho do ponto de encontro e detalhou o que aconteceu com o parente. "Ele ligou na casa do meu pai, em Ritápolis, e já nos mobilizamos. Avisou que está bem, mas contou que os passageiros prenderam ele no porta malas. Levaram o carro embora e limparam a conta bancária, mas não sabemos se tem ou não ferimentos graves. Graças a Deus está com vida", disse, ao Estado de Minas. , irmão de, disse que a família está a caminho do ponto de encontro e detalhou o que aconteceu com o parente. "Ele ligou na casa do meu pai, em, e já nos mobilizamos. Avisou que está bem, mas contou que os passageiros prenderam ele no porta malas. Levaram o carro embora e limparam a conta bancária, mas não sabemos se tem ou não ferimentos graves. Graças aestá com vida", disse, ao

O motorista estava na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte, a caminho de Betim, na Região Metropolitana, quando buscou alguns passageiros. Bruno chegou a entrar em contato com a noiva para dizer que estava assustado com os clientes que estavam no veículo, sendo esse o último contato até a ligação deste sábado.

Bruno trabalhava em um carro Renault Logan, de cor branca, placa AZM-0421, de São Bernardo do Campo, cidade da Região Metropolitana de São Paulo. A família chegou a registrar um boletim de desaparecimento na Polícia Civil de Minas Gerais.