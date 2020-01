Motorista de aplicativo desaparece em BH; família busca informações

Quem souber do paradeiro de Bruno Amaral Santos pode entrar em contato com o número (31) 9 9724-7432 (foto: Reprodução/Redes Sociais) Mais um caso de motorista de aplicativo desaparecido em Minas Gerais. A família de Bruno Amaral Santos, 41 anos, está à procura de notícias do motorista, que desapareceu nesta sexta-feira (10), em Belo Horizonte.

De acordo com o irmão de Bruno, Elber José dos Santos, o motorista foi visto pela última vez por volta do meio-dia quando estava na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte, a caminho de Betim, na região metropolitana. O condutor trabalha em um carro Renault Logan, de cor branca, placa AZM-0421, de São Bernardo do Campo (SP).

Ainda segundo familiares, Bruno chegou a entrar em contato com a companheira para dizer que estava assustado com os passageiros que estavam em seu veículo.

A família do motorista já registrou Boletim de Ocorrência e mobiliza amigos pelas redes sociais em busca de informações.

Quem souber do paradeiro de Bruno Amaral Santos pode entrar em contato com o número (31) 9 9724-7432.

