Em meio a suspeitas, bar da Backer funciona normalmente em BH

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Mesmo enfrentando sua maior crise desde a fundação, o bar administrado pela cervejaria Backer no Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de Belo Horizonte, continua funcionando normalmente na noite desta sexta-feira (10). O movimento observado pela reportagem, entretanto, é menor do que o convencional. Já a gerência do bar não vê anormalidade no número de clientes.





A empresa enfrenta suspeitas quanto a sua linha de produção, depois que as autoridades encontraram a substância química dietilenoglicol em garrafas do rótulo Belorizontina, produzido pela companhia.





O mestre cervejeiro da Backer, Sandro Duarte, no entanto, reiterou que a substância dietilenoglicol não faz parte do processo produtivo da empresa.





Segundo ele, o líquido de refrigeração é composto por outro tipo de substância. Não há contato entre o líquido e o tanque.





Ainda nesta sexta, os ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e da Justiça e Segurança Publica interditaram a fábrica da cervejaria.





Em coletiva de imprensa, contudo, a Backer informou que a fábrica vai fechar neste sábado para a inspeção dos tanques e maquinário da empresa pelos parceiros.