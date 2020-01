Vazamento de gás provoca incêndio em restaurante em Belo Horizonte

Fogo atingiu toda cozinha do estabelecimento (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Os bombeiros foram acionados para combater um incêndio no início da tarde desta sexta-feira em um comércio no Bairro Bonfim, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Os funcionários contaram que o fogo começou no botijão de gás que estava na cozinha do restaurante.