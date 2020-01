Por vaga de trabalho temporário, desempregados fazem sacrifício e enfrentam longa fila

(foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press ) carnaval, diariamente centenas de desempregados tem enfrentado uma longa fila em frente a sede da empresa na esperança de conseguir uma vaga de trabalho, mesmo que temporária. Desde a tarde da última segunda-feira (6), quando uma terceirizada que presta serviços à Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) abriu entre 500 e 900 vagas para varrição de rua durante odiariamente centenas detem enfrentado uma longa fila em frente a sede da empresa na esperança de conseguir umade trabalho, mesmo que





Em meio a tantas incertezas, ainda assim, muitas pessoas passaram a noite no local. É o caso do carpinteiro Jailson Batista, de 38 anos, que está desempregado há quatro meses. Ele era um dos primeiros da fila, para isso chegou às 20h do dia anterior (7). “Fiquei no relento, agora é entrar lá, conversar e esperar para ver se sou chamado. Estou precisando, tenho um filho pequeno de quatro meses”, afirmou.





A SLU informou que contrata empresas para prestar serviços de limpeza urbana e que a mão de obra é de responsabilidade dessas prestadoras. Segundo a empresa contratada, a Construtora RNV, os profissionais reforçarão a varrição durante o período de um mês. Tradicionalmente as vagas são disponibilizadas durante o período de carnaval. Para participar do processo é preciso comparecer à sede da terceirizada levando a carteira de trabalho, atestado de bons antecedentes e currículo.



