Férias para todos os gostos: confira as opções para curtir a temporada em Belo Horizonte

Saem as luzes de Natal e os festejos da virada de ano e entra a temporada de férias de verão. Opções para curtir esse período com a família em janeiro começam nos teatros, passam pela maria-fumaça e chegam às oficinas educativas para a criançada. E na contagem regressiva para o carnaval, o Mineirinho abre os portões para receber o batuque da folia de blocos que terminam os ensaios para a época mais festiva do calendário. Museus e shoppings também estão repletos de atividades para a meninada.





Nos teatros da Grande BH, o que não falta é cultura e arte. A capital mineira e seis cidades da região metropolitana participam da 46ª Campanha de Popularização do Teatro & Dança. Esta edição reúne cerca de 150 montagens com espetáculos de drama, comédia, infantis, dança contemporânea e clássica, stand-ups, mostras especiais e teatro de rua. Os preços são convidativos, com ingressos custando de R$ 10 a R$ 20. Toda a programação pode ser conferida no site www.vaaoteatromg.com.br.





E há também atração sobre trilhos. O trem turístico que liga Mariana a Ouro Preto tem viagem com brincadeiras, atividades culturais e música para animar as crianças nos vagões. As viagens custam de R$ 23 a R$ 100 com preços especiais para moradores das duas cidades históricas. A agenda especial vai até domingo. Para mais informações, acesse www.vale.com/tremdavale ou ligue 08002857000.





Já na onda carnavalesca, o Mineirinho terá apresentações de blocos de rua com entrada e estacionamento gratuitos. Amanhã, a festa é sob o comando do Vira e Mexe, a partir das 19h. No domingo, a partir das 12h, com os blocos Digá Lá e Baianas Ozadas. Além da programação musical, o público poderá aproveitar o momento para fazer compras e apreciar a gastronomia, com bebidas à disposição.





CIRCENSE Para fugir do calor da estação, os museus e shoppings com ar-condicionado são uma boa saída. Esses lugares estão repletos de atividades de colônia de férias para as crianças. Em um shopping na Região da Pampulha, os pais levam os pequenos para uma experiência de circo. O espaço combina um mar de bolinhas coloridas com oficinas circenses, além de camarim de figurinos lúdicos e pula-pula. A atração encantou a pequena Sofia, de 2 anos, que não parava de brincar. “Está muito quente. Então, programa ao ar livre fica muito complicado. Por causa do sol estamos optando por programação fechada”, explicou o pai, Carlos Antônio Cardoso. “Estamos aproveitando bastante as férias. Ela é bem ativa, mas quando chega em casa, apaga”, contou médico veterinário.