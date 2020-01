O crime de injúria racial aconteceu na Estação Central de BH (foto: Paulo Filgueiras/ EM)

Um homem de 34 anos foi preso, nesta terça-feira (7), após xingar um agente de segurança do metrô de “preto” e “macaco” na Região Central de Belo Horizonte. O suspeito tentou fazer o pagamento do bilhete pela metade do preço e teria se irritado quando o bilheteiro da estação não liberou a passagem.

Segundo a, o homem xingou o funcionário e um agente de segurança interviu alertando sobre o modo de tratamento com os trabalhadores da estação, a Central do metrô. Nesse momento, o homemmais e chamou o agente de segurança de “preto” e “macaco".

Os próprios agentes de segurança da estação conduziram o suspeito até uma Central de Flagrantes (Ceflan). A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso.