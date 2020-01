Comerciante é preso com quase 100 kg de carne roubada e imprópria para consumo

(foto: Polícia Militar/Divulgação) recuperou mais de 97Kg de carne suína e prendeu um comerciante por receptação de carga roubada na tarde dessa segunda-feira (6), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militarmais de 97Kg desuína eum comerciante por receptação de cargana tarde dessa segunda-feira (6), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





09:10 - 06/01/2020 Motorista de aplicativo foge de cativeiro e sequestradores são presos em Esmeraldas abordado por pelo menos quatro suspeitos que estavam em um veículo, por volta das 4h50, no Bairro Vila das Flores, em Betim, também na Região Metropolitana de BH. Segundo a PM, o motorista do caminhão foipor pelo menos quatro suspeitos que estavam em um veículo, por volta das 4h50, no Bairro Vila das Flores, em Betim, também na Região Metropolitana de BH.





Dois deles entraram no caminhão e seguiram com os funcionários para a Rua Waldir Alexandre de Freitas, em Ribeirão das Neves. O rastreador do veículo registrou que lá, eles fizeram uma parada de cerca de 50 minutos, o que chamou a atenção dos militares, que seguiram para o local.





Lá, os policiais encontraram as 42 metades de porco no chão de um estabelecimento. Os donos da carga reconheceram a mercadoria e o comerciante responsável pelo local foi preso.





Agentes da Vigilância Sanitária também estiveram na mercearia e constataram que parte da carga estava vencida e, portanto, era imprópria para o consumo.





O caminhão foi encontrado em Santa Luzia, mas os autores do roubo não foram localizados.