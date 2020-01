Polícia encontra dois corpos dentro de prédio no Centro de BH

Movimentação da polícia atraiu curiosos na Avenida Paraná nesta manhã (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press )





cheiro forte de fumaça, mas aquela fumaça que já queimou, nem se preocuparam. Quando abriram o quarto depararam com esse cenário”, explicou o policial. O primeiro corpo encontrado foi o da mulher, parcialmente carbonizado. Assustados, eles chamaram a PM. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceram ao local.



A faxineira tinha marcas de facadas no pescoço, abdômen e virilha, segundo a perícia. Ao avançar pelo quarto, eles localizaram o homem. “Ele não foi carbonizado. O fogo não alastrou porque o ambiente era fechado e não tinha muito oxigênio para o processo químico. Ou ele morreu asfixiado ou tomou remédio para dormir”, detalhou o tenente Washington. Ambos se encontravam em estado de decomposição.



Corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press )

A suspeita é de feminicídio seguido de suicídio. “Coincidentemente, encontramos uma mulher que seria irmã do indivíduo que estava dentro do quarto. Ela falou que no sábado ele ligou para a família dizendo que tinha acabado de fazer uma 'besteira', sem dizer a natureza dessa besteira, muito menos o horário e a data, e que por isso ia cometer suicídio”, contou o policial. A mulher disse que depois da ligação, o irmão desligou o telefone e ficou incomunicável.





“Como a família não sabia o local onde ele morava, fizeram levantamentos e vieram aqui ontem. Ele não tinha muita ligação com a família. O portão estava fechado e eles voltaram hoje”, disse o policial. No início da tarde, a Avenida Paraná, que já é movimentada, estava tomada por curiosos que se aglomeraram para ver o trabalho da polícia. Os corpos foram retirados do prédio pouco antes das 13h.

