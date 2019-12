Homem em liberdade condicional tenta matar mulher em shopping popular, no Centro de BH

Com o suspeito, foi apreendida a faca usada na tentativa de assassinato (foto: Guarda Municipal/ Divulgação )

Umde 30 anos foi preso suspeito de tentarem um shopping popular, no Centro da capital mineira, no fim da manhã desta sexta-feira. A ação foi gravada pelas câmeras de segurança do local. A vítima, de 23, correu e conseguiu escapar.Uma equipe darealizava o patrulhamento preventivo na região da rodoviária quando foi acionada por uma mulher, que pedia socorro e relatou que seu marido queria matá-la.De acordo com o relato da vítima, o agressor tentou, mas ela conseguiu fugir.Diante dos fatos, a equipe prestou apoio a vítima e encontrou o suspeito no entorno da rodoviária.O homem estava emfoi preso empor tentativa de feminicídio. Com o suspeito, foi apreendida a faca usada na tentativa de assassinato.A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Mulher.