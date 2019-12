PBH lança novo edital do concurso para revitalização da Avenida Bernardo Monteiro

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte publicou, na última quinta-feira (12), data de aniversário de Belo Horizonte, um novo edital para a realização de concurso público para a revitalização do Conjunto Histórico e Paisagístico da Avenida Bernardo Monteiro, no Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo nota da PBH, o concurso vai escolher as melhores propostas de arquitetura, urbanismo e paisagismo, em forma de estudo técnico preliminar para as intervenções que devem ser feitas entre a Avenida Brasil e a Praça Hugo Werneck, trecho que sofreu com a infestação dos fícus pela "mosca-branca", que comprometeu diversos exemplares da planta. Elas também vão contemplar drenagem, irrigação, sinalização, instalações elétricas e luminotécnico, acessibilidade, conforto ambiental e mobiliário urbano. A partir do estudo técnico preliminar, serão obtidos os respectivos projetos de desenvolvimento.





Em outubro de 2018, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente publicou um primeiro edital para a realização do concurso, mas não houve um projeto finalista.





O novo edital prevê uma premiação de R$ 150 mil para o primeiro lugar e o investimento pode chegar a R$ 1 milhão. Os interessados em participar do concurso terão 60 dias úteis, a partir da publicação do edital, para apresentar suas propostas.