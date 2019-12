Homem dá machadada em ex-mulher, tenta se esconder em árvore e é preso

Homem foi preso também por ser suspeito de atear fogo na casa da ex (foto: Reprodução/Polícia Militar)

A Polícia Militar (PM) prendeu, na noite dessa quarta-feira (25), um homem de 47 anos suspeito de tentar matar a ex-mulher, de 38, em Joaquim Felício, na Região Central de Minas Gerais. Ele também incendiou a casa da vítima no mesmo dia, segundo a corporação, e tem várias passagens pela polícia.





Segundo a PM, a tentativa de feminicídio aconteceu na Rua Principal, localizada no Bairro João Paulo II. Quando a corporação chegou ao local, após receber solicitação via 190, a vítima estava ensaguentada e sendo carregada pelos familiares.





De imediato, os policias levaram a mulher para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Joaquim Felício. Como o caso era grave, a vítima precisou ser levada para o hospital de Bocaiúva, no Norte de Minas.





Após socorrer a mulher, a guarnição recebeu uma denúncia anônima informando que o acusado estava escondido em cima de uma árvore localizada nas proximidades do antigo centro de saúde de Joaquim Felício.





Assim que avistou a viatura no local, o suspeito saltou da árvore e pulou diversos muros para fugir dos policiais, de acordo com a PM. No entanto, a corporação conseguiu prendê-lo em flagrante.





Durante a fuga, o suspeito sofreu escoriações. Portanto, foi levado à UBS de Joaquim Felício, onde recebeu atendimento médico.





Depois, foi levado à delegacia de Curvelo, localizada na mesma região de Joaquim Felício. O machado usado para golpear a ex foi apreendido.





Outro crime





No mesmo dia em que tentou matar a ex-mulher, o homem também colocou fogo na casa dela, segundo a polícia. Esse crime aconteceu na manhã dessa quarta.





Na ocasião, além de incendiar o imóvel, ele ameaçou a vítima e disse que voltaria para matá-la, conforme o boletim de ocorrência.





O homem tem diversas passagens pela polícia por diferentes crimes, como desacato, ameaça e agressão. A Polícia Civil vai investigar o caso.