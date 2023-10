Voto popular aponta vencedor do Power Show Kids na quinta

685

Os finalistas encantaram e emocionaram o público com suas lindas vozes (foto: Itau´Power Shopping/divulgação)



Sucesso de público e crítica, o concurso ItaúPower Show Kids 2023 entra em sua reta final para consagrar os novos talentos mirins da temporada. O grande campeão será eleito pelo voto popular. Agora, os cantores mirins dependem diretamente de seus fãs, que podem votar até a próxima quarta-feira, dia 24 de outubro, às 12:00, pelo site do concurso. Mas o grande campeão só será anunciado na quinta-feira, dia 25 de outubro, às 20:00, no palco do ItaúPower Shopping, na praça de Alimentação, que deverá estar lotada para receber mais um show da meninada talentosa. A apresentação final também será exigida pela TV Alterosa, no dia 28 de outubro, às 13:45, pela TV Alterosa. Ontem, foram exibidos os pocket shows gravados pelos finalistas, para o público conhecer um pouco mais dos candidatos.

O Power Show Kids é uma grande oportunidade para crianças de 5 a 12 anos mostrarem seus talentos artísticos, principalmente no canto. Mas além de exibirem suas vozes, muitos se revelam também para a dança, teatro, entre outras qualidades artísticas que afloram no palco. Os seis finalistas que estão disputando o título de campeão são: Ana Clara dos Santos Silva, Julia Emanuely Palhares Oliveira, Larissa Olímpia de Souza, Gabriel Henrique Boy Santos, Julia Perdigão Shultz e Laura Ribeiro Santos. Eles se apresentaram no palco do ItaúPower Shopping e encantaram o público, que lotou a Praça de Alimentação, com suas performances.

Os participantes contaram com orientação técnica dos técnicos Podé, vocalista da Banda Tianastácia, e dos cantores sertanejos Dom & Juan. Eles foram avaliados pelo corpo de jurados, formado por dois times: o time Podé, com a cantora e atriz mirim Laura Schadeck, o ator e cantor Gabriel Moura e o produtor musical Rique Azevedo; e o time Don & Juan, com o ator e humorista Thiago Carmona e a cantora e compositora Mariana Nunes. Os jurados avaliaram avaliam os candidatos em três etapas: audição, semifinal e final.









PREMIAÇÃO





O vencedor do concurso levará um prêmio de R$ 5 mil em compras no ItaúPower Shopping, além da possibilidade de contrato com a TV Alterosa para participar de um programa infantil. Os demais finalistas receberão como prêmio um cartão de compras de R$1.000,00 cada um. Portanto, se você estiver em dúvida em quem votar, ou se ainda não escolheu seu candidato então assista aos vídeos das apresentações no site do concurso ou no canal do YouTube da TV Alterosa. Você também pode seguir as redes sociais do ItaúPower Shopping e da TV Alterosa para ficar por dentro das novidades. Mas, atenção, não se esqueça de votar no eu cantor ou cantora mirim favorito!

O Power Show Kids 2023 é um concurso cultural criado para revelar talentos mirins de iniciativa do ItaúPower Shopping, realizado pela TV Alterosa. "A competição deste ano é uma das mais animadas que já tivemos; os candidatos estão em um nível alto de qualidade e muitos dispostos a levar o prêmio. O Podé, o Don e o Juan estão realmente empenhados em aperfeiçoar os talentos e quem ganha é o público. Vale muito a pena vir ao shopping acompanhar as apresentações, escolher seu favorito e depois votar para ajudar a escolher quem será a grande revelação de 2023", anima-se Renata Costa, Gerente de Marketing do ItaúPower Shopping.

A votação para escolher o vencedor foi iniciada em 21 de outubro e se encerra dia 24 de outubro, às 12:00. Todo o concurso é auditado pela Walter Heuer Auditores e Consultores.