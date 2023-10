Brasil country

685

(foto: AMARANTE do brasil/divulgação)



O encerramento e a abertura de novos ciclos foram fonte de inspiração para o estilista Eduardo Amarante desenvolver a coleção de outono 2024. A brasilidade, a conexão e a diversidade reforçaram os valores da marca, que focou nos detalhes. O que se viu no desfile apoteótico que fez em São Paulo, cheio de celebridades pisando a passarela, foi um estilo country bem luxuoso.

(foto: AMARANTE do brasil/divulgação)

Ao som de um show de Daniela Mercury, as famosas Naiara Azevedo, Tina Calambra, Larissa Santos, Jakeline Oliveira, Gabi Lopes, Zillu Di Camargo, Carol Marra, Lara Prado, Ricardo Alface e Graciele Lacerda desfilaram ao lado de modelos profissionais, no Palácio dos Cedros.

(foto: AMARANTE do brasil/divulgação)

A brincadeira com cortes clássicos não passou batido. Foi o caso do poá em um sóbrio tailleur, propondo uma alfaiataria despretensiosa e leve. O mesmo acontece com os brilhos, que chegam quebrando a sobriedade dos tons terrosos e o corte marcante do estilo Western. As sobreposições em largas camisetas e os plissados trazem movimento e fluidez para as roupas, e não faltaram os babados, decotes, fendas e aberturas no tronco, marca registrada nos modelos criados por Eduardo Amarante.









franjas





Cada vez mais empenhado em vestir uma mulher que cause impacto onde quer que chegue, Amarante investiu muito nos detalhes, como as volumosas franjas, os babados, que surgem de forma original no clássico jeans, e os decotes profundos. A proposta do estilista é apresentar novas possibilidades para a moda sem imposições de tendências.

Outra ousadia foi na cartela de cores, que está bem variada, oferecendo inúmeras possibilidades para ousar com liberdade. Destaque para o versátil Amaranto, que, em uma feliz coincidência linguística com o nome do estilista, casou perfeitamente com a proposta dos looks e foi uma das sensações do desfile de apresentação da coleção.

O vermelho intenso aparece em diversos modelos, mas sempre equilibrado com os elegantes e neutros preto, off-white e nude. Assim como o rosa pink, as estampas fazem alusão ao romantismo com as flores em diferente formas e apresentações. O universo feminino se apresenta de forma plural: ora sedutor, ora leve e encantador.

Para o estilista, a sua criatividade vem de uma inspiração e um desejo. “A mulher tem a liberdade de experimentar, de ousar e de ser quem ela quiser. Uma licença poética, uma inspiração e uma reparação histórica. Elas que são a principal inspiração do meu trabalho, alçando voos cada vez mais altos e realizando os seus sonhos”.