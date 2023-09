Primavera romântica

685

Para a estação das flores, a Amaro lançou coleção-cápsula que reforça seu DNA e traz os primeiros sinais de leveza, apostando em peças que unem dois opostos: o vintage e o virtual. A marca reforça a importância de cultivar a memória histórica e ao mesmo tempo conversar com o futuro.

Para isso, tomou como referência a exposição “Monet - Mitchell”, que apresenta os contrastes entre o último período de Claude Monet e as obras do expressionismo abstrato da artista modernista Joan Mitchell. A coleção apresenta aplicações metalizadas em tweeds clássicos, estampas digitais com aspecto aquarelado e fibras recicladas.

Diversidade de estilos compõe o mix de produtos: saias plissadas, saias tubinho, saias midi, rendas, trench coats, blusas de tricoline e acessórios como sapatilhas e mocassins. A paleta de cores para esse primeiro drop foi inspirada no entardecer da primavera, que transita entre tons terrosos, como verde militar e terracota, e tons mais suaves, como amarelo e coral, além do contraste dos metalizados com o denim. Segundo a gerente de estilo, Paula Trabbold, a grife oferece uma moda fácil de vestir para uma mulher sofisticada, urbana e ativa.