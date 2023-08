30 anos da Prefácio Comunicação

685

(foto: Alessandro Bastos/divulgação)

A Prefácio Comunicação, comandada pelas sócias Ana Luiza Purri e Celuta Utsch, comemora 30 anos de atual no mercado da comunicação corporativa. A celebração, realizada ao pôr do sol no rooftop do P7 Criativo, no centro da capital mineira, contou com a participação de colaboradores, clientes e parceiros. Premiada e reconhecida nacionalmente por trabalhos de Comunicação Integrada, a Prefácio já colaborou com mais de 400 clientes no Brasil e no exterior. A agência foi criada em meio à formação do mercado de comunicação corporativa no Brasil, cujo faturamento ultrapassou os R$ 4.8 bilhões em 2022, 31,4% a mais do que o ano anterior. A Prefácio está entre as principais agências do país, segundo dados do Anuário da Comunicação Corporativa 2023. Nas imagens, as sócias-diretoras da Prefácio durante a celebração de aniversário e a equipe Prefácio reunida para comemorar os 30 anos da empresa.