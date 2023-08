685

NEGÓCIO DAS ARÁBIAS

A velha expressão "Negócio da China" não vale para o futebol. A nova "meca" do futebol mundial abalou novamente o mercado da bola. Na corrida para se tornar uma liga de expressão, o futebol da Arábia Saudita passou a ser o novo universo do atacante brasileiro Neymar Jr. Mais especificamente, o Al-Hilal será a "nova casa" do brasileiro. Ou melhor: "a nova mansão" do jogador que será comandado pelo português Jorge Jesus. Aos 31 anos, o "ex-menino Ney" vai jogar o Sauditão - apelido da Liga no Brasil, que já conta com nomes como Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Karim Benzema (Al-Ittihad Club), N´Golo Kanté (Al-Ittihad), Sadio Mané (Al-Nassr) e Roberto Firmino (Al-Ahli).





MILIONÁRIOS

O salário de Neynar será de R$ 2,5 milhões por dia. Os ganhos totais de Neymar, ao longo de dois anos na Arábia Saudita, podem chegar a R$ 1,7 bilhão - incluindo luvas, salários e acordos comerciais. Neymar, porém, não será dono do maior salário do futebol mundial. Cristiano Ronaldo e Benzema, que trocaram a Europa pela liga da Arábia Saudita, recebem quase R$ 90 milhões por mês. O Relatório Poder do Atleta de 2023 sobre o Impacto do Engajamento e Influência nas Mídias Sociais, realizado pela Kore, lista os atletas mais influentes: Lionel Messi é o líder, atualmente na Major League Soccer (MLS), conta com 39 marcas e valor de anúncio de US$ 89 milhões. Já o Cristiano Ronaldo, no Al-Nassr, é o segundo com 28 marcas e valor de chegando a US$ 88 milhões. Neymar Jr., terceiro, carrega 39 marcas e valor de anúncio de US$ 38 milhões.





VISIBILIDADE

Agora, com as atenções voltadas aos grandes nomes do futebol mundial, a Roshn Saudi League, liga de futebol da Arábia Saudita, chama a atenção das emissoras de veículos de todo o mundo. No Brasil, por exemplo, o canal no YouTube e Streaming Goat e a Band (na TV aberta e por assinatura) serão polos de transmissão dos jogos. Consequentemente, essa movimentação atrai o olhar de novos espectadores. Desse modo, a migração desses atletas - muitos vindos do futebol europeu - pode impulsionar o esporte local. Os altos valores empregados pelos clubes árabes também se tornam fatores importantes na competitividade por atletas diante de outras ligas. Os valores para a contratação dos craques são investimentos do governo saudita, uma monarquia absolutista.





BARBIECORE

E aí? Você já viu o filme da Barbie? Talvez não esteja entre as mais de 4 milhões de pessoas que abarrotaram as salas de cinema, mas você pode entrar na estatística dos consumidores que compraram algum dos produtos licenciados pela marca da boneca mais famosa do mundo. Além do sucesso na bilheteria, os produtos cor de rosa estão surpreendendo no mercado. É o que mostra o estudo "Barbie: buzz, consumo e influência de marca", desenvolvido pela Macfor, sobre como o filme da boneca impactou marcas e o desenvolvimento de produtos. Para chegar aos resultados, a pesquisa foi realizada de nos dias 21 e 26 de julho com 342 respondentes. Com 23,6% dos respondentes afirmaram saber da estreia mais de quatro meses antes. Destes, mais de 25% deles dizem pretender comprar ou já ter comprado produtos relacionados à Barbie.





MOSTALGIA

Segundo esse estudo, a área de alimentos e bebidas foi a mais impactada pela onda Barbiecore, com pelo menos 15% dos respondentes ter comprado ou pretendido comprar algum item por causa do filme. Já moda e acessórios foi a segunda categoria mais popular, ultrapassando os 14%. A lista conta ainda com brinquedos (6,5%), beleza & perfumaria (5,4%), decoração (5,4%), livros & papelaria (4,3%) e eletrônicos & eletrodomésticos (1,1%). Por fim, o motivo que mais atraiu as pessoas à assistirem à Barbie foi a nostalgia: dos entrevistados que pretendiam ver o filme estão na faixa entre 25 e 34 anos, sendo que 96,5% deles conheceram a boneca antes dos 12 anos.





COMUNICAÇÃO DO AGRO

A 21ª edição da Mostra de Comunicação do Agro ABMRA está com inscrição aberta. Criada há mais de 30 anos e consolidada como a mais tradicional premiação de marketing e comunicação do Agro, a Mostra reconhece o talento criativo de empresas e agências de comunicação que atuam no setor. A novidade é a categoria que contemplará ações e projetos voltados à inclusão, tais como campanhas e ações de conscientização sobre a diversidade, equidade e respeito às diferenças. Os interessados podem inscrever seus trabalhos em 15 categorias até o dia 14 de outubro, com possibilidade da participação em mais de uma seção. Os profissionais premiados receberão um "Espantalho de Ouro" na cerimônia programada para 29 de novembro, às 19h. O júri será formado por 30 integrantes do Agro, criativos, pesquisadores e produtores rurais. Inscrições no link https://mostra.abmra.com.br/Site/Mostra/





COMBATE À POLIO

Com o apoio da Sanofi, a AACD lançou campanha de conscientização sobre a importância da vacinação contra a poliomielite. O segundo vídeo da campanha já está

disponível e pode ser assistido no link https://www.youtube.com/watch?v=bkw9AiLlePw&ab_channel=AACD. O conteúdo relata a história da paciente Eliana Regina Prieto, que, desde os seus nove meses de vida, luta contra as sequelas da doença. Fundada em 1950, a AACD promove há 25 anos a campanha Toleton, em parceria com o SBT/Alterosa, para arrecadar fundos para a instituição. A AACD possui infraestrutura completa e dedicada a pacientes ortopédicos e reabilitação de pessoas com deficiências físicas, composta por um hospital ortopédico, sete unidades de reabilitação e cinco oficinas para fabricação de produtos ortopédicos. Realiza em média 800 mil atendimentos anuais via SUS, particular e convênios.





SENAC EAD

Com o slogan "Quer saber? Senac EAD!", a campanha institucional do Senac enfatiza a liberdade dos estudantes serem quem quiserem ser, por meio da busca pelo conhecimento. Educar e preparar para o mundo do trabalho, essa é a essência da comunicação, para mostrar que por meio da educação é possível ocupar todos os espaços, com o respeito às diferenças e a representatividade. Além de reforçar o apoio aos alunos na jornada de conhecimento e na escolha de uma carreira que se adapta às suas habilidades, a campanha se apoia na pluralidade de públicos atendidos pela instituição por meio da flexibilidade da educação a distância.