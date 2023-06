Beleza e sabor por uma causa maior

685

O Chá Solidário da Associação Mineira de Reabilitação alcançou a maioridade. No dia última dia 31 de maio mais de 500 mulheres atenderam ao chamado do Corpo de Voluntárias da AMR e compareceram em peso ao salão do Buffet Catharina para participar da 18ª edição do chá mais animado da cidade.

Cerca de 70 madrinhas ficaram responsáveis em decorar uma mesa, e convidar amigas para uma tarde agradável de bate-papo e solidariedade, uma vez que toda a renda arrecadada com a venda dos convites vai para ajudar nos custos do tratamento das crianças atendidas pela instituição.

As mesas são decoradas com muito capricho, e a cada ano que passa, é possível notar que as próprias madrinhas estão fazendo a montagem com as suas coisas, o que dá um ar mais receptivo e carinhoso. Este ano o rosa dominou no salão, e a cerâmica foi o aparelho que predominou nas montagens, mas a diversidade de estilo ainda foi grande. A equipe de voluntárias e o buffet Catharina conseguem, como doação, com diversos bufês parceiros, todas as tortas, bolos, salgados, geleias, waffles, doces, sucos, chás e cafés servidos na tarde,

Para Bernadete Mendes, presidente do Corpo de Voluntárias, é sempre uma alegria ver que “depois de 18 anos as amigas comparecem em peso, e continuam apoiando nosso trabalho, numa demonstração clara do reconhecimento do valor e da importância dos tratamentos oferecidos pela AMR”. No breve discurso de abertura ela fez questão de agradecer a coordenadora do evento, a voluntária Rosangela Perucci, e duas madrinhas que participam desde a primeira edição: Maria Eugênia Couri e Karla Isidoro.

Até o fechamento desta edição a equipe de coordenação ainda não tinha enviado o valor final da arrecadação, mas a estimativa é que se repita a receita do ano passado, que ficou em torno de R$ 75mil. Vale ressaltar que 76 voluntárias trabalharam na festa recebendo e servindo as convidadas.

AMR - A AMR é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que há 59 anos promove a inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência física, por meio de reabilitação neuromotora. A Instituição oferece atendimento interdisciplinar em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Esporte Terapia, Serviço Social, Inclusão Escolar, Odontologia, Musicoterapia, Nutrição e Serviços Médicos (Ortopedia, Neuropediatria, Pediatria, Otorrino Pediatria, Gastroenterologia Pediátrica). Todo o tratamento é oferecido de forma gratuita às famílias, que vivem em situação de vulnerabilidade social.As crianças e adolescentes atendidos pela instituição ainda recebem órteses, cadeira de roda e de banho totalmente gratuitos, e as famílias são contempladas com entrega mensal de cesta básica, leite em pó e fraldas descartáveis.

Anunciata Álvares (foto: Gladyston Rodrigues/em/d.a pre)





CORPO DE VOLUNTÁRIOS (CV) – Fundamental para a manutenção da AMR, há mais de 40 anos o Corpo de Voluntários é um dos pilares que fazem a instituição seguir em frente. O CV conta com a solidariedade e o comprometimento de 294 voluntários. O corpo de voluntários arrecada, aproximadamente, o equivalente a 1/3 de todo recurso utilizado pela instituição durante o ano.

São, ao todo, uma diretoria e 14 coordenações: Apadrinhamento e Mobilização (buscar padrinhos e madrinhas para manter uma criança), Apoio (buscar parcerias e doações), Bazar, Brechó, Captação de Voluntários e Treinamentos, Comunicação, Eventos Internos e Externos, Fábrica de Fraldas, Loja do CVAMR, Oficinas de Produção de Artesanato, Sala de Espera, Serviço de Acolhimento à Fila de Espera, Suporte ao Tratamento e Tesouraria.