Casais apaixonados do ItaúPower serão atrações na TV Alterosa

Em parceria com a TV Alterosa, o ItaúPower vai eleger as histórias mais emocionantes de amor (foto: Reprodução)



O comércio vive boa expectativa em relação ao do Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho. Apesar da atual situação econômica do país, a previsão é de aumento nas vendas em relação ao ano anterior. Levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, estima que cerca de 100 milhões de pessoas devem ir às compras, movimentando cerca de R$ 23 bilhões, o que representa crescimento de 8%. A pesquisa também indica que o gasto médio por pessoa deve ser de R$ 232.





OBJETO DE DESEJO Os produtos mais desejados são roupas (38%), seguidas de perfumes, cosméticos e maquiagem (24%). A data é uma das mais importantes do ano também por movimentar o setor de serviços, principalmente restaurantes. Entre os entrevistados na pesquisa, 38% pretendem celebrar em casa, enquanto 28% planejam sair para jantar.





PROMOÇÃO Para animar os apaixonados, as campanhas anunciam promoções recheadas de surpresas e atrativos. No melhor estilo "o amor está no ar", os temas estão concentrados no bom relacionamento amoroso, ressaltando-se respeito, paixão, carinho, ternura... Nas lojas e nos grandes empreendimentos, o amor marca presença nas vitrines e nos corredores, dando o clima para as ofertas e promoções. Como é o caso do ItaúPower Shopping, que criou sua superpromoção: até dia 12 de junho, os clientes que consumirem a partir de R$100 em compras irão concorrer a 50 cartões de compra de mil reais e dez jantares no Coco Bambu. Os sorteios são diários e todo mundo pode participar. Basta apresentar o comprovante de pelo menos R$100 em mercadorias no shopping ou para vários cupons que totalizem a quantia, desde que adquiridos no período da promoção. Para concorrer aos presentes, se dirija ao posto do sorteio localizado no 1º piso, na entrada principal. No próximo dia 8 de junho (Corpus Christi), para facilitar a vida dos clientes, o ItaúPower Shopping funcionará normalmente.





HISTÓRIAS DE AMOR Em outra promoção para os corações apaixonados, a TV Alterosa e o ItauPower Shopping realizam o concurso "Conte sua história de amor". O concurso irá contemplar as quatro histórias de amor mais cativantes e emocionantes vividas por casais de namorados, postadas pelos participantes no site do ItaúPower Shopping. Os casais das histórias selecionadas terão suas histórias contadas no programa Don & Juan e sua História, a ser exibido aos sábados pela TV Alterosa nos dias 17 e 24 de junho. Os vencedores, no entanto, terão seus nomes divulgados no site do ItaúPower Shopping no dia 13 de junho, entre 10h e 22h.





AUTENTICIDADE O concurso é aberto a todos os clientes do ItaúPower e, neste caso, não é necessário sorteio, aquisição de produtos ou pagamento de serviços no shopping. Para participar, qualquer pessoa a partir de 18 anos, só precisará se cadastrar e postar seu depoimento no site do www.itaupowershopping.com.br.com.br. O texto deverá se manter exclusivamente dentro do tema "Conte sua história de amor", detalhando algum fato, evento ou história de amor que tenha vivenciado com seu (sua) parceiro (a). Cada participante poderá concorrer com apenas uma história, sob pena de desclassificação. As histórias deverão ser de autoria própria. As histórias plagiadas ou que não cumpram as regras e os critérios estabelecidos no regulamento serão desclassificadas. Uma comissão julgadora de alto nível escolhida pelos organizadores irá selecionar as quatro melhores histórias. Portanto, não deixe de participar e surpreender a pessoa amada!