685

(foto: Marcia Fasoli/divulgação)



A parceria entre as marcas Barreto e Marcelo Quadros ganhou um novo capítulo após o sucesso da collab Laços, com sapatos de festas e noivas, lançada no fim de 2022. Agora, as duas marcas uniram as forças pela segunda vez para uma coleção com vestidos e sandálias, intitulada Florescer. A coleção cápsula mescla o design, conforto e qualidade das peças da Barreto com o toque feminino, chique e contemporâneo das criações de Quadros, que está celebrando 30 anos de carreira.

Além dos laços de cetim, que marcaram presença na collab anterior, a coleção Florescer traz modelos decorados com pétalas de tecido costuradas cuidadosamente a mão. Trabalhadas em couro specchio magenta e azul royal, as sandálias prometem agradar tanto ao público mais clássico como às clientes mais fashionistas.

Tainah Barreto e Marcelo Quadros (foto: Marcia Fasoli/divulgação)

Foram 25 vestidos de festa, expertise do estilista, exibidos com sandálias seguindo a mesma cartela de cores do off-white ao vermelho e detalhes de flores e laços. Batizada de Florescer, a coleção apostou no contraste de volumes mais estruturados e linhas fluidas. O contraste entre delicado e sexy apareceu na construção de modelos em cut-out e com decotes estratégicos. Chapéus e head pieces florais na mesma cartela cromática ajudaram a acentuar a temática romântica. “Estou muito feliz em voltar a apresentar uma coleção depois de um hiato de alguns anos. Esse desfile traz a essência da marca: a feminilidade, o radicalmente chique e o misbehavior, sensualidade e provocação”, conta o estilista. “Quero celebrar esses 30 anos de carreira colocando em evidência o DNA que construiu a grife no mercado, reunindo as mulheres que tive o prazer de vestir durante esses anos”, completou Quadros. Além dos looks de festa, o estilista também desenvolveu uma coleção prêt-à-porter seguindo o mesmo tema. A apresentação também contou com uma pop-up da Barreto Shoes em formato de ‘See Now, Buy Now’.

(foto: Marcia Fasoli/divulgação)

“Além da delicadeza, escolhemos o tema Florescer porque a nossa parceria com Marcelo Quadros floresce lado a lado, viva e próspera. É uma honra fazer parte desse momento especial para a carreira do estilista, um dos talentos mais renomados da moda brasileira”, compartilha Tainah Barreto, a fundadora e diretora-criativa da grife de calçados.

(foto: Marcia Fasoli/divulgação)





BARRETO A Barreto nasceu em Brasília e é resultado de um ano e meio de pesquisas e desenvolvimento de produto para chegar ao equilíbrio perfeito entre design, conforto e qualidade. O processo partiu do interesse pessoal de Tainah Barreto em encontrar opções que atendessem às mulheres nesses três aspectos, dificuldade que a própria empresária encontrava na rotina diária como diretora financeira de uma companhia.

Desde a abertura, em dezembro de 2021, a marca lançou três coleções sazonais, como a Vanda (verão 2023) e uma de festas e noivas, em parceria com o estilista Marcelo Quadros. A sede da marca fica em Brasília, enquanto a fabricação dos produtos é feita na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, onde o setor de calçados é uma tradição. No fim de 2022, a marca abriu um showroom que atende tanto lojistas como a clientela direta, no Lago Sul, em Brasília.





MARCELO QUADROS A marca paulista acaba de completar 30 anos, e a comemoração da data foi no desfile de lançamento da Florescer, em São Paulo, em parceria com a grife de sapatos feito à mão @shoesbarreto. Reconhecido por seus sofisticados vestidos de festa e noivas, Marcelo Quadros começou seu trabalho como estilista nos anos 1990. Ele começou fazendo roupas para ginástica, e acabou parando no Phytoervas Fashion – precursor das semanas de moda brasileiras –, onde foi convidado a apresentar uma coleção, que foi muito aplaudida.

Quadros se sente feliz e realizado em ter construído uma marca e consolidado um DNA reconhecido nacional e internacionalmente. Com seu DNA forte, a marca se reinventa atualmente com as collabs, contribuindo com outros designers em novas criações, seja para roupas ou acessórios e calçados.