Publicidade preserva a essência materna nas mães empoderadas

O Dia das Mães, por maior que seja o apelo comercial dos tempos modernos – a data é a segunda mais importante do ano, depois do Natal - serve para conectar pessoas. Não há nada de mais sublime no planeta do que a geração de vidas. Está na essência humana, na natureza, na busca por sua existência no universo, em todos os lugares. E é exatamente neste ato que as marcas descarregam criatividade também na busca perfeita da conexão do amor ao consumo, para conquistarem a confiança dos consumidores.

Com a avanço das mídias e as mudanças no comportamento dos consumidores, não mais espaço para comerciais que retravam as mães apenas como “rainhas do lar”. Mães modernas, líderes no mundo coorporativos, responsáveis por boa parte do movimento econômico do planeta e protagonistas em quase todos os setores da sociedade global exigem muito mais criatividade nesse novo processo de comunicação.





CIDADÂNIA FEMININA Porém, apesar de toda a transformação, o ato da maternidade continua intocável. Por isso, as campanhas dos últimos anos gravitam sempre em torno do esplendor de ser mãe. Os comerciais modernos trabalham para compartilhar tarefas antes atribuídas exclusivamente às mulheres com toda a família, toda a sociedade. A busca por igualdade se intensificou. As diferenças ainda são grandes, mas obrigações comuns como cuidar das crianças ou do lar, agora já não são exclusivas delas. O direito de receber o mesmo salários que os homens em funções iguais também é cobrança presente nos melhores comerciais. Enfim, o respeito à individualidade, à cidadania feminina é a marca dessa era da comunicação. E sempre guiada por um inquebrável fio condutor: o amor de mãe.





CULTURA DO PRESENTE A relação do consumidor com o Dia das Mães tem um significado forte com a cultura brasileira de presentear. Independentemente do estilo de mães, o amor também é representado ao menos por uma “lembrancinha”. O valor maior está no simbolismo de transmitir que ela jamais será esquecida. As opções de presentear são infinitas: desde uma pequena flor disponíveis em um jardim às joias raras. Vestuários, celulares, eletroeletrônicos, produtos de beleza e moda em geral, estão entre os presentes mais consumidos.





ASSINATURA EM O jornal Estado de Minas também dá sua colaboração para que os filhos deixem suas mães ainda mais informadas no dia a dia. Com a campanha “Quem disse que as mães são todas iguais?”, a promoção apresenta uma série de modalidades de assinaturas para presentear as mães em seus diferentes estilos. “Modalidade e assinatura que combinam com qualquer tipo de mãe. Além de ler todos os dias reportagens com análises exclusivas, textos de colunas recomentadas e notícias sobre tudo, a sua mãe passa a fazer parte do Clube A: um mundo de benefícios para ela”, reforça a peça publicitária.

Os shoppings também capricharam nas ações promoções. O ItaúPower Shopping, em Contagem, oferece uma promoção “sob medida”. Nas compras realizadas até hoje, a partir de R$ 300, os clientes ganharão um cupom que dará direito a dois presentes especiais. O primeiro é um par de brincos da joalheria Ju Oliveira, peça integrante da coleção Via Rara, que poderá ser retirado no 1° andar, perto do Starbucks. E o outro é de participar do sorteio de quatro vales viagens para o Brasil ou exterior em parceria com a agência de turismo CVC. Para participar, é só levar a nota fiscal no 1° andar e retirar o seu cupom para concorrer.

Portanto, não importa o tamanho do orçamento, haverá sempre uma forma expressar o tamanho da importância dela. O maior importante não é o valor do presente, mas a oportunidade de expressar que elas jamais serão esquecidas neste domingo tão especial.