De mãe para filho

(foto: Breno Mayer/Divulgação)







Thiago Fróes até tentou se distanciar da moda, mas a moda não se distanciou dele. Há três anos, o designer, que planejava trilhar outro caminho, assumiu a direção criativa da Plural, marca fundada pela avó, Wilma Saldanha, a mãe, Gláucia Fróes, e a tia Helena Lustosa. “Estou muito feliz. Estes últimos três anos na Plural foram muito importantes para a minha carreira, me encontrei”. Neste inverno, ele mostra uma coleção cheia de novidades, que vão desde o tricô até o começo de uma linha festa.

(foto: Breno Mayer/Divulgação)

Thiago teve uma escola de moda em casa. Quando era criança, lembra de ir para a fábrica da Patachou, marca de tricô da avó e brincar debaixo da mesa de tecelagem. Depois, acompanhou o nascimento da Plural grudado na mãe. Mas não estava nos seus planos trabalhar com moda. Interessado em fazer cinema, ele foi estudar comunicação e acabou se envolvendo com design gráfico.

(foto: Breno Mayer/Divulgação)

Do marketing da empresa da família, Thiago pulou para a estamparia e logo participaria do processo de desenvolvimento das coleções, incluindo tema e cartela de cores. Em 2018, foi dele a ideia de abrir uma loja da Plural na capital paulista, onde morava. “Nesse tempo em São Paulo, acabei fazendo pós-graduação em moda e criação. Decidi não fugir mais do chamado, não desviar da minha herança familiar, até porque tenho muito orgulho de ser neto da Wilma e filho da Gau. Aprendi tudo com elas.”

(foto: Breno Mayer/Divulgação)

O destino se concretizou no início da pandemia, quando Thiago voltou para BH para cuidar da empresa (a avó e a mãe estavam isoladas na fazenda). Nesse momento, com a equipe reduzida, restou a ele assumir o estilo. “Olho para trás e penso como tive coragem de assumir. O meu maior medo era perder a identidade da Plural, desconfigurá-la de tal forma que ficasse irreconhecível, mas já trabalhava na marca havia 10 anos, era a minha escola, não tinha como dar errado”, analisa.

Como diretor criativo, Thiago diversificou o mix de produtos. As coleções passaram a ter quatro linhas, cada uma com uma proposta diferente: essencial (básica e clássica), easy basic (básica e fashion), easy chic (malhas menos básicas, que transitam do dia para a noite) e edição limitada (produtos mais elaborados em modelagem e com tecidos mais nobres).

“Ter mais mulheres dentro da coleção foi muito bom para ampliar a nossa clientela. Hoje mais mulheres se identificam com a Plural, de várias faixas etárias e vários poderes aquisitivos.”

A inspiração para a coleção de inverno veio de um monólogo que o estilista assistiu sobre Lygia Clark. Sempre ligado às estampas, ele desenvolveu primeiro, em um trabalho de tecelagem, um jacquard baseado na série “Bichos” da artista, que se forma a partir de linhas geométricas.

Esse jacquard, que pode ser usado dos dois lados, fez sucesso em uma saia. “Ela tem fitas amarradas na parte de dentro, que também pode ser o lado de fora. Você vai fazendo amarrações e a peça se adapta ao seu gosto. Pode ficar solta, assimétrica e, quando está toda amarrada, vira balonê”, descreve.

A coleção chegou com várias novidades. Uma delas é a alfaiataria na malha. “Tentei aliar dois mundos, o conforto da malha e a elegância da alfaiataria. Acho que isso traduz a proposta da Plural, de fazer uma roupa chique, mas confortável e fácil de usar”, aponta o diretor criativo. Ele lembra que foi a mãe que criou essa identidade (Gláucia é uma mulher que gosta de roupas de malha, mais soltas, mas nunca abriu mão do design) e isso não pode se perder.





BORDADO O uso da malha também surpreende em uma linha com bordados em pedraria (que aparece pela segunda vez em uma coleção). O tecido de algodão sustentável na cor natural ganha brilho com pedras. “Queria explorar esse fazer mineiro. As pessoas de fora veem o bordado de Minas como algo muito especial e achei bom trazer essa nossa faceta mineira, que é muito importante para mim.”

Esse já é um ensaio para uma futura linha festa. Além dos bordados, a marca apresenta peças de moletom com aplicação de tinta metálica. Nesse processo artesanal, que resulta em desenhos abstratos, surge um brilho discreto da Plural. As roupas não deixam de ser confortáveis, mas podem muito bem irem para uma festa. “Não queremos ter roupas só para a o dia a dia. O nosso desejo é vestir as mulheres em várias ocasiões, e a festa é uma delas”, avisa Thiago, adiantando que já pensa em trabalhar com seda.

Ainda sobre malhas, um universo cheio de possibilidades, o diretor de estilo levou para a coleção duas novidades: uma malha plissada (“Foi amor à primeira vista”) e uma malha com toque de cashmere.

Pela primeira vez, Thiago trabalhou com o tricô, que é uma herança da avó com a Patachou. Em destaque, um vestido roxo e verde canelado. Neste inverno, a Plural também estreou no veludo cotelê.

Apesar de ter saído da direção criativa e assumido o comercial, Gláucia continua a participar do desenvolvimento das coleções, pesquisas, escolha de tecidos e prova de roupa. Já a tia, Helena, é a responsável pela produção e pelo setor financeiro. “Tenho um porto seguro criativo, que é a minha mãe, e um porto seguro da produção, que é a minha tia. Elas estão sempre ali para me ajudar”, comenta Thiago, que em nenhum momento se sente sozinho.