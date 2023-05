Moda não é apenas conseguir vestir bem com qualidade, elegância e bom gosto. Moda é arte. Arte de inovar e de criar. Fundada em 1989 por Oskar Metsavaht, a Osklen é a expressão de um lifestyle definido pelo equilíbrio da vida urbana integrada à natureza, em que o orgânico e o tecnológico, o local e o global, o luxo e a simplicidade são conceitos complementares. Este homem também criou, há mais de 20 anos, a Osklen Art Series, um programa que inspira no trabalho de artistas importantes da história para criar coleções especiais para vestir seus clientes, que sabem valorizar o belo com conteúdo.





A arte é elemento constante de inspiração para a Osklen. O reflexo de um olhar artístico e arquitetônico está diretamente associado ao lifestyle e processos criativos da marca. Em OsklenArtSeries a sinergia entre estes elementos e ícones da cultura brasileira são reverenciados. Nesta edição, a composição paisagística e visão estética de Roberto Burle Marx, e sua equipe, inspiraram a edição especial.





A parceria com o recém-criado Instituto Burle Marx exalta a importância da obra paisagística do artista para a valorização dos biomas nacionais, assim como a preservação e difusão do acervo que ele deixou para Haruyoshi Ono, seu sócio por quase 30 anos e responsável por seu estúdio de projetos até 2017. Ao todo, são mais de 120 mil itens que variam entre plantas de paisagismo originais, croquis, desenhos, fotos e outros materiais preservados.











Burle Marx foi um dos primeiros paisagistas a explorar a riqueza da vegetação nativa. Seu trabalho foi fundamental para a valorização das florestas tropicais, e suas pesquisas descobriu diversas espécies de plantas que levam o seu nome.





Na coleção feita a quatro mãos, a Osklen apresenta sua interpretação dos projetos “Jardim do Mec (Ministério da Educação e Cultura (MEC), atual Palácio Gustavo Capanema)”, “Largo do Machado”, “Avenida Atlântica” e “Terreiro de Jesus”, que ilustram um mix de peças contemporâneas.





Tecidos plissados, inspirados nas texturas da planta Licuala grandis e Pritchardia pacifica, palmeiras bastante utilizadas nos projetos paisagísticos desenvolvidos por Burle Marx e seus colaboradores, aparecem em vestidos, calças e blusas, traçando um paralelo entre a natureza e a arte. Influências do universo da jardinagem foram traduzidas em itens como aventais, saias transpassadas e macacões. Acessórios na mesma proposta, como totes e lenços, também completam a série.











Segundo o fundador e diretor-criativo da Osklen, Oskar Metsavaht, “A coleção ressalta a necessidade de olharmos para a riqueza da natureza do nosso país e como o equilíbrio da intervenção do homem junto à natureza também é uma forma de arte. Abarca a essência dos desenhos de Burle Marx e sua equipe e propõe um mergulho em seus próprios jardins tropicais”.





A história conta que quando Roberto Burle Marx tinha sete anos, ganhou uma Alocasia cuprea de sua tia e ficou tão encantado com a planta e tão emocionado com o presente que não conseguiu dormir à noite. Parecia que ele sabia que aquele presente mudaria sua vida. Que aquela planta seria a primeira de uma enorme coleção que faria ao longo da vida. Só não poderia imaginar que se tornaria o maior paisagista do século 20. Ele dizia que “o paisagismo é o ato de transformar a natureza, ordenando-a pelo e para o homem”. Oskar diz mais sobre o homem que o inspirou: “com sua obra Burle Marx fez mais que isso, introduziu uma nova linguagem artística na modalidade da arquitetura paisagística, criando uma definição própria para o enlace do homem com a natureza, cientifica, metafisica e esteticamente”.