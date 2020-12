(foto: Arquivo pessoal)



DESPEDIDA

O ano de 2020 caminha para seu momento derradeiro. E vai deixar marcas profundas também no meio publicitário. Um ano trágico, de partidas inesperadas. Como a de Euler Andrade, no domingo passado. O guerreiro Euler lutou bravamente contra a Covid-19, mas desta vez foi vencido. Ex-presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap– MG), Euler mostrou talento em importantes agências, como BMC, DNA, Tom e Perfil. Ele deixa vasto legado para o mundo publicitário. Porém, o mais importante deles: sua habilidade para fazer amigos. As inúmeras manifestações em redes sociais nos últimos dias apenas reafirmam sua arte em cultivar amizades. E da mesma forma a coluna Arte Final se une a essa legião de amigos para expressar seu pesar na despedida ao amigo Euler Andrade.









FOGOS DA TV ALTEROSA

Nos últimos 30 anos, o Show de Fogos da TV Alterosa celebrou a chegada de cada Ano Novo com muita alegria, emoção, risos e fogos na Orla da Lagoa da Pampulha. Mas o espetáculo que marcou a vida de gerações, este ano, infelizmente não será realizado. Devido a pandemia da COVID-19, a TV Alterosa não irá realizar a 31ª edição do Show de Fogos na Pampulha. Uma decisão triste, mas compromissada com o dever e a responsabilidade da emissora, integrante do Grupo Diários Associados, de zelar pela segurança e a saúde de toda a população. Muitas outras viradas de ano virão, no pós- pandemia. Afinal, o maior desejo da TV Alterosa - A TV Que O Mineiro Vê - é que todos se encontrem bem e que 2021 possa trazer muita saúde e esperança de um futuro melhor.









OLIMPÍADA EMPREENDEDORA

Com o objetivo de estimular o conhecimento, trocas de experiência e de aprendizagem que impulsionam a cultura digital, empreendedora e de inovação nas escolas, o Sebrae Minas promove a Olimpíada Empreendedora. Nove equipes formadas por estudantes e professores de escolas públicas de Braúnas, Congonhas, Frutal, Nova Ponte, Sacramento, Timóteo, Uberaba e Unaí foram premiadas. Com o tema “Qual digital você vai deixar no mundo?”, a jornada faz parte de um programa de capacitação para educadores apoiado pelo Centro de Referência em Empreendedorismo do Sebrae (CER). A Olimpíada Empreendedora surgiu em Uberaba, há dois anos. Em 2020, com a pandemia e o distanciamento social, ganhou o formato de jornada on-line, mas sem perder a essência de capacitar educadores e estimular estudantes sobre as novas formas de aprender, fazer e educar.









MÍDIAS

Nesta edição, houve a participação de 73 equipes formadas por 903 alunos e 133 professores dos ensinos fundamental e médio de 729 escolas públicas localizadas em 103 municípios mineiros. As equipes foram formadas por até 20 alunos e dois professores, sendo um orientador e outro de apoio. Os participantes receberam capacitação em temas ligados a ideação, prototipagem e pitch. Assim, alunos e professores foram desafiados a criar soluções direcionadas para uma das três categorias: Mídias digitais (memes, gifs, histórias em quadrinho, animação, podcast, etc.), Mídias digitais (canal de Youtube, homepage, blogs, sites, redes sociais, etc.) e Tecnologias digitais (realidade aumentada, realidade virtual, games digitais, painéis colaborativos, aplicativos, etc.).









SUPER BOWL

Nem mesmo o cenário de incerteza provocado pela Covid-19 esfria o ânimo das marcas que anunciam no Super Bowl. Evento esportivo de maior audiência televisiva nos Estados Unidos e de espaço publicitário mais caro do mundo, grandes anunciantes já garantiram presença na final da NFL 2021, marcada para 7 de fevereiro, em Tampa, na Flórida. A CBS, rede de TV que exibirá o Super Bowl nos Estados Unidos, já esgotou as vendas para a área mais nobre do break (o comercial que entra no ar assim que o intervalo começa). Há, ainda, bastante espaço para as marcas que quiserem aparecer no intervalo do jogo, segundo apurou o Advertising Age.









ALTERNÂNCIA

Não por acaso, o Super Bowl ostenta o título de intervalo comercial mais caro do mundo. Em 2021, cada anunciante que quiser exibir um filme de 30 segundos no intervalo terá de investir cerca de US$ 5,6 milhões. Embora alto, o valor segue os padrões do cobrado em 2020. Há, no entanto, incertezas em relação à capacidade de investimentos de marcas que costumam anunciar no evento por conta dos efeitos da pandemia nos diferentes setores econômicos. Empresas do segmento de turismo e estúdios de cinema, por exemplo, que costumam sempre aparecer no intervalo do Super Bowl, foram fortemente afetadas pelas medidas de restrição no combate à pandemia.









#BESTOFTWEETS020

O Twitter Brasil preparou o #BestOfTweets2020, uma lista das marcas que se destacaram ao longo do ano na plataforma. As campanhas foram selecionadas com base em oito diferentes categorias: propósito, conexão, lançamento, vídeo, diversão, impacto, conversa e criadores. Além disso, algumas categorias tiveram mais de que uma campanha a ser destacada, e por isso entraram na lista como menção honrosa. O amanhã está sendo escrito hoje. Você está preparado para escrever o seu? Conheça o curso de inovação da EXAME Academy.









ITAÚPOWER

Reforçando sua responsabilidade social, a rede de apoio criada pelo ItaúPower Shopping continua recebendo doações de alimentos não perecíveis para serem destinados à instituição O Bom Samaritano. Para quem não conhece, essa entidade é uma iniciativa formada por voluntários que têm o objetivo de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade que vivem em Contagem. Na prática, isso acontece por meio da arrecadação e distribuição de alimentos, produtos de higiene, de limpeza e materiais para a prevenção da Covid-19. Para doar, basta deixar sua contribuição na loja de coleta localizada no 1º piso do mall.









SOL COM ENERGIA SOLAR

Os consumidores da cerveja SOL vão notar uma novidade na embalagem: a informação "produzida com energia solar". A marca mexicana de cerveja premium, que faz parte do Grupo Heineken, agora tem produção nacional abastecida com energia de fonte solar nas fábricas de Ponta Grossa, no Paraná, e Jacareí, em São Paulo. A mesma assinatura é utilizada em inglês, como Brewed by the sun, já que a cervejaria de Zoeterwoude, na Holanda, onde a SOL também é feita com energia solar, distribui a bebida para diversos países, como Reino Unido, Austrália, África do Sul, Alemanha, Finlândia e Espanha. A iniciativa reforça o posicionamento da marca, Taste the sun, que propõe conectar as pessoas à energia positiva do Sol em todos os sentidos. O astro-rei é o coração da SOL: está no nome, na herança mexicana, na cor dourada da bebida e agora no seu processo de fabricação.