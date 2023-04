"Domingo mais doce" ganha novidades e outros sabores

Com muitas novidades, o mercado publicitário trabalhou mais na divulgação dos produtos (foto: Gladystone Rodrigues E.M/DA Press)



Virou lugar-comum dizer que Domingo de Páscoa é o mais doce do ano. De fato, resistir aos deliciosos chocolates é quase impossível! E, este ano, o mercado anuncia em todas as mídias lançamentos atrás de lançamentos. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), as empresas especializadas colocaram no mercado 440 itens, sendo nada menos que 163 lançamentos. O número representa aumento de 9% e recorde na média histórica. No ano passado, as indústrias produziram 10 mil toneladas de ovos e produtos de Páscoa, aumento de 13% sobre a produção de 2021.





RECORDE

As novidades são ótimas para o mercado publicitário. Para apresentar as novidades aos consumidores, as campanhas ocupam as melhores plataformas. Promoções, ações pontuais, influencers, sorteios de brindes, personalidades ilustres, entre outros movimentaram os comerciais desde março. Esse recorde de lançamentos, porém, contrasta com um cenário econômico desafiador. Os fabricantes apostam, também, na maior variação de tamanhos, formatos e tipos de chocolates. Somam, ainda, os produtos que se destinam a nichos de mercado. Só Nestlé e Garoto, líderes no segmento, produziram 12 milhões de unidades de ovos, aumento de quase 10% em comparação com o volume do ano anterior. Além de seis novos ovos, a companhia continua impulsionando as vendas de outros formatos.





VARIEDADE

Os ovos de Páscoa são tradição que não pode faltar, especialmente para as crianças. Para driblar os preços mais pesados, o mercado alternativo sempre ofereceu boas opções. Mas, este ano, com o orçamento mais apertado, parece que os “ovos diferentes” se multiplicaram, estabelecendo também um “recorde informal”, vez que esse tipo de comércio ainda não é metrificado.





MISTUREBA

Novas experiências, não só em sabores, mas com ingredientes exóticos estão realmente mexendo com a curiosidade dos consumidores. A impressão é que “liberou geral”, com uma mistureba sem precedentes: ovo de Páscoa de pudim; ovo de mousse de maracujá; ovo de sushi (salmão, arroz, cream cheese, gergelim e cebolinha); ovo de coxinha; ovo de empada (opção frango com catupiry); ovo com recheio de vinho; ovo de queijo (salame); ovo Romeu e Julieta (recheio de queijo e goiabada); ovo de pipoca (caramelizada); ovo vegano (recheados com frutas); ovo de churros; ovo com recheio de cerveja; ovo de sorvete; ovo de bolo; ovo de frutas; ovo de bacon





PENITÊNCIA

A Páscoa Cristã representa a ressurreição de Jesus Cristo, o filho de Deus. A data é comemorada anualmente aos domingos, porém, para os cristãos católicos, a celebração da páscoa começa muito antes. Durante a Quaresma, os 40 dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa, os católicos realizam alguma penitência para lembrar os 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele suportou na cruz. A Semana Santa começa com o Domingo de Ramos, que lembra a entrada de Jesus em Jerusalém. A Sexta Feira Santa é o dia em que os cristãos celebram a morte de Jesus na cruz. E, por fim, com a chegada do Domingo de Páscoa, os cristãos celebram a Ressurreição de Cristo e a sua primeira aparição entre os seus discípulos.