Do diamante ao chocolate

Ovos Fabergé (foto: Divulgação)



A tradição dos últimos anos define os ovos de chocolate como o presente e imagem da Páscoa, o Dia da Ressureição. Mas muito antes dos ovos de chocolate, outros ovos fizeram sucesso absoluto, joias que atualmente são reproduzidas por artistas que se aplicam a criar em pequeno espaço. Devemos a criação dos ovos da Páscoa joia a Carl Fabergé, joalheiro dos czares da Rússia, que não se contentavam apenas com a beleza externa das joias mas as surpresas que continham no interior. No total, o artista conseguiu produzir cerca de 50 peças para os soberanos russos, que eventualmente eram vendidos em leilões de peças preciosas nos países europeus. A tradição dos últimos anos define os ovos de chocolate como o presente e imagem da Páscoa, o Dia da Ressureição. Mas muito antes dos ovos de chocolate, outros ovos fizeram sucesso absoluto, joias que atualmente são reproduzidas por artistas que se aplicam a criar em pequeno espaço. Devemos a criação dos ovos da Páscoa joia a Carl Fabergé, joalheiro dos czares da Rússia, que não se contentavam apenas com a beleza externa das joias mas as surpresas que continham no interior. No total, o artista conseguiu produzir cerca de 50 peças para os soberanos russos, que eventualmente eram vendidos em leilões de peças preciosas nos países europeus.





Um dos ovos – Ovo da Coroação – chegou a ser arrematado por 224 milhões de dólares em um último leilão realizado em Londres. O que colabora com esses preços astronômicos são os materiais usados para sua confecção, ouro e pedras preciosas. Além das surpresas que os ovos mostravam, quando as duas partes que os compunham eram separados. Em um dos ovos, batizado e laranjeira,um passarinho aparecia no topo da peça, uma árvore – cantando. Apesar de Fabergé ter nascido na Rússia, sua ascendência era francesa – de onde vinha suas influencias em decoração.





Em 1870 ele iniciou suas criações com influências francesa e italianas, aplicando técnicas como o esmalte combinado com o ouro. A temporada de lançamento de suas peças provocava uma grande agitação entre os colecionadores , principalmente entre americanos, como Consuelo Vanderbilt, duquesa de Marborough. Em 1882 suas criações eram tão disputadas e apreciadas que o artista foi escolhido como medalha de ouro na Moscow’s Pan-Russian Exibition e em 1900 ganhou a Legião de Honra da Exposição Internacional da Universidade de Paris.





Suas peças eram especialmente valorizadas pela criação e pelo trabalho em joalheria. Ele usava muito esmalte, uma tecnologia muito difícil,principalmente quando aplicada em altas temperaturas,em peças finas,delicadas. O trabalho era finamente delicado, porque usava esmaltes de varias densidades, combinados com pedras preciosas e ouro. Alguns trabalhos retratavam os futuros donos. O interesse era tão grande que Fabergé passou a produzir ovos pequenos, para serem usados em correntes. Alguns trabalhos eram tão delicados que levavam anos para ser concluídos. Um dos ovos mais preciosos, era o Cuckoo Egg, que tinha no interior um relógio e na parte superior um passarinho que aparecia dando as horas, dai o nome. O mais caro foi o Winter Egg, esculpido em cristal de rocha transparente que mostrava uma cesta de diamantes rosados e era embelezado por mais 3.000 diamantes.

No mercado internacional é possível conseguir uma cópia dos ovos russo, por 200 dólares.





Os ovos da modernidade

Os ovos de chocolate que compramos hoje são diferentes dos russos,derivados de uma tradição iniciada no século 12, na França, depois da volta de Luís VII. Depois de voltar da segunda Cruzada, ele foi recebido com festa e com vários produtos das terras exploradas, incluindo muitos ovos. A data da volta coincide com o jejum da quaresma. A partir daí, veio a tradição de presentear com ovos feitos com os mais diversos materiais, indo desde o vidro até a madeira. Os ovos de chocolate só surgiram séculos depois, e têm a origem atrelada às patisseries francesas, que passaram a esvaziar os ovos e enchê-los com chocolate.





Historicamente, a relação do ovo com a Páscoa possui certa relação com o cristianismo, uma vez que existem lendas que promovem essa relação do ovo e do coelho com a ressurreição de Jesus. Essas lendas podem nos ajudar a entender um pouco dessa relação do ovo com a Páscoa, embora não seja possível confirmar a veracidade de muitas delas. Os ortodoxos gregos, por exemplo, narram uma história que envolve Maria Madalena, o imperador romano e uma cesta de ovos. Nessa lenda, Maria Madalena teria ido a Roma contar ao imperador sobre a ressurreição de Cristo. Entretanto, ela teria sido zombada pelo imperador, que falou que a ressurreição de Cristo era tão verdadeira quanto a cor vermelha dos ovos que ela segurava.Imediatamente os ovos que ela levavam na cesta se tornaram vermelhos, e Maria Madalena teria aproveitado a ocasião para pregar para o imperador romano. Isso fez do ovo um importante símbolo do cristianismo ortodoxo, e sua cor vermelha também simbolizava o sangue de Cristo.Há também histórias que relacionam o ovo com a tumba de Jesus, pois, o ovo, assim como a tumba, aparenta não possuir vida em seu interior; no entanto, uma vida nasce do ovo, assim como Jesus renasceu de sua tumba. No século 18, confeiteiros franceses decidiram fabricar ovos de chocolate e decorar o seu interior com bombons. O costume fez sucesso e se consolidou durante o período da Páscoa, mas nem todos tinham acesso a essa mercadoria, pois, na época, o chocolate e o ovo de Páscoa eram artigos muito caros. Com o tempo, o preço do ovo de Páscoa foi se tornando mais acessível e esse item se transformou em um dos artigos mais populares da Páscoa. Atualmente, o comércio do ovo de Páscoa aquece o mercado todos os anos, gerando empregos e movimentando milhões de reais no Brasil e em outros países.