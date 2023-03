Requinte do handmade

(foto: Daniel Beres/divulgação)







Um teaser divulgado durante o desfile do Milão Fashion Week 2023 deixou o público curioso e agora tudo se revelou. Nasceu a parceria entre a Zegna e a marca de lifestyle de Los Angeles The Elder Statesman, com o lançamento de uma coleção completa tendo como produto principal a nobre matéria-prima Oasi Cashmere, da Zegna, de fibras naturais e que reforça a consciência ambiental e empresarial da marca. Com o mantra “feito para o amanhã”, Oasi Cashmere se torna agora um meio de colaboração e um facilitador para conversas criativas.

(foto: Daniel Beres/divulgação)

A combinação das duas identidades dessas fortes labels resultou em uma coleção com um estilo ímpar, diferente de tudo o que a Zegna já apresentou até hoje, descontraída, colorida, despojada, jovem, sem, contudo, perder a alta qualidade da confecção, a excelência do material e uma sincronização com a natureza. Vale ressaltar que tudo foi confeccionado por uma equipe – escolhida a dedo – de mestres artesãos.

(foto: Daniel Beres/divulgação)

Oasi Cashmere se dedica à expressão das melhores matérias-primas do mundo e se compromete a ser totalmente rastreável até 2024, tornando-se uma plataforma na qual conhecimento e materialidade podem ser compartilhados com colegas que pensam da mesma forma para atingir novos terrenos, com novas possibilidades e expressões. Da fibra ao material final, a ideia é criar um mundo sem desperdício, onde a beleza reine e o artesanato seja multifacetado. A excelência dos tecidos e fibras é a expressão material desse ethos.

A collab começa com uma coleção que expande os horizontes para assumir novos caminhos de estilo e um espírito compartilhado de artesanato vertical, uma ideia da mentalidade de ambas as empresas. De fato, a plataforma de luxo Made in Italy do grupo Ermenegildo Zegna – que inclui Bonotto, Dondi, Filati Biagioli Modesto, Lanificio Zegna e Tessitura Ubertino – já trabalha com a própria plataforma integrada da The Elder Statesman (que possui uma equipe de mais de 50 artesãos, incluindo tecelões, tintureiros e bordadores, todos em sua fábrica e estúdio de design em Los Angeles) para fornecer a eles os tecidos e fios do Grupo Ermenegildo Zegna. Essa devoção ao artesanato cria a base perfeita para essa parceria contínua.

Segundo o diretor artístico da Zegna, Alessandro Sartori, “diálogos como esse nos permite adicionar novas camadas ao nosso mundo, encontrando outras expressões para o Oasi Cashmere. Trabalhamos nessa coleção completamente juntos, combinando nossas formas com a espontaneidade e as cores distintas da The Elder Statesman. É a ideia de polinização cruzada, que é o que acontece no Oasi Zegna como um organismo natural e pode ser transformada em um modelo de negócios e criativo que nos permite alcançar um novo público”.

Para Greg Chait, fundador e CEO da The Elder Statesman, é uma honra trabalhar com o que acreditam ser uma das melhores marcas e fabricantes do mundo. “Na origem dessa parceria, estão duas empresas que valorizam o jeito como as coisas são feitas. Na realidade, às vezes nos sentimos como os primos excêntricos de Zegna que se estabeleceram em Los Angeles, trazendo uma arte centenária para o novo mundo. Essa parceria parece um retorno ao lar e, após dois anos e meio de discussões profundas e significativas com a Zegna, nossa collab é resultado de algo muito maior: um reconhecimento de qualidade, artesanato e um profundo respeito mútuo. Os mais de 9 mil quilômetros de Oasi Zegna (no Piemonte, Itália) é a nossa fábrica no centro de Los Angeles, um Oasi de nossa autoria.”





A COLEÇÃO A coleção representa a combinação de dois mundos: a redefinição impecável de Alessandro Sartori do guarda-roupa masculino é transformada pelo senso de luxo e leveza californiano de The Elder Statesman. Trabalhando em conjunto com o diretor-criativo da The Elder Statesman, Bailey Hunter, os estilos tradicionais da Zegna foram reinventados com cores vibrantes, padrões fora de forma, texturas ricas e cortes relaxados.

Tudo é suave, tanto na forma quanto no espírito: um fluxo contínuo de interior e exterior, trabalho e lazer, dia e noite; peças confortáveis, fáceis de vestir e de misturar. Mantas que fazem referência às nostálgicas flanelas desbotadas pelo sol do sul da Califórnia foram tecidas nas melhores camisas de botão de cashmere, shorts longos e calças. Um tecido reminiscente de veludo cotelê desgastado foi elevado a ternos em cores ricas como lilás, vermelho bacca, verde, amarelo aurora, e vicunha. Chapéus de feltro e bonés de beisebol ajustados, bordados à mão em uma fábrica de chapéus centenária, bem como chinelos de cashmere escovada completam os looks.