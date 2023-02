Inspiração em estilo foi o que não faltou

A Semana de Moda de Londres 2023 parece continuar o panorama único da cidade de talentos emergentes e nomes do patrimônio – este último representado no desfile mais esperado da temporada, a estreia do ex-diretor criativo da Bottega Veneta Daniel Lee. “Eu realmente gostaria que vissem a nova visão e se sentissem seguras”, revelou ele no início deste ano . “Isso faz sentido: isso é o que a Burberry deveria ser.” Em outros lançamentos, a agenda estava lotada depois que a última temporada foi interrompida pela morte da rainha Elizabeth II e o período de luto oficial que se seguiu (vários shows foram cancelados ou remarcados). Isso inclui shows de JW Anderson (que troca o horário da noite da última temporada pelas 11h de domingo), Conner Ives, Christopher Kane, Simone Rocha, Nensi Dojaka, Molly Goddard, Roksanda e um retorno à passarela de Londres para Julien Macdonald na noite de domingo.

Burberry (foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Julien Macdonald (foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Julien Macdonald





A volta de Julien Macdonald ao calendário da London Fashion Week fez muito barulho: palmas, vivas e gritos. O Freemasons Hall, onde o espetáculo foi realizado, estava lotado de clientes e estrelas de reality shows usando seus designs ultraglamorosos. No verdadeiro estilo Macdonald, o show começou com luzes de laser e fumaça, com uma trilha sonora que incluiu Beyoncé e o tema “The White Lotus”. A primeira modelo emergiu da neblina com um body preto de mangas compridas decorado com espelhos, seguida por vestidos escama de peixe, minivestidos recortados, vestidos com fendas transparentes, vestidos de penas e alfaiataria masculina com tachas, bordados e lantejoulas.“Estou muito feliz porque voltei a fazer o que amo, que é fazer as mulheres se sentirem glamorosas”, disse a estilista galesa nos bastidores.

Richard Quinn (foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Richard Quinn





O perfume de flores frescas – milhares de rosas – flutuando pelo portal para o set de Richard Quinn já era quase uma sobrecarga sensorial. Isso foi antes mesmo de ser percebido que a Orquestra de Câmara Inglesa estava diante da plateia e que o Coro de Bach de Londres, talvez uma centena de pessoas, estava reunido ao longo da varanda acima. Em seguida, apareceu a jovem cantora e compositora britânica Gabrielle Aplin, em um vestido com contas de azeviche, ocupando um lugar à frente da orquestra, seguida por alguns gatos de balé vestidos de látex posando como mascotes da casa de Richard Quinn e, finalmente, a música e o show começaram. Mesmo em meio à enormidade de seu cenário espetacular, Quinn estava claramente disposto a demonstrar que não seria rotulado como um showman performático. Foi uma jogada sábia. Em vez de acres de volume rígido e impresso, havia uma nova suavidade em suas escolhas de tecidos para vestidos e uma magreza nas silhuetas brilhantes de seus longos vestidos de casaco. De perto, cada pequena flor de lantejoulas cintilantes e bordados de treliça de pérolas podiam ser apreciados.

Eudon Choi (foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Eudon Choi





Ele sempre teve um talento especial para a praticidade, nunca deixando que seus voos de fantasia mais conceituais o distraíssem da questão essencial de fazer roupas usáveis. Ainda assim, foi revigorante ver seu pragmatismo vir à tona em uma coleção que pegou o fio de sua oferta pré-outono e se desenvolveu ainda mais. É um sentimento que está ressoando agora, com muitos já observando que os desfiles desta temporada em Nova York serviram como uma espécie de recentralização para alguns designers que se recuperaram da pandemia com uma atitude mais extravagante e despreocupada.“É muito bom simplificar e focar apenas nas roupas e lembrar por que faço o que faço”, disse Choi. “Estou gostando muito.” (Outro aceno ao estilo da Big Apple? O cenário na torre OXO com vista para o Tâmisa. Com suas janelas panorâmicas do chão ao teto como pano de fundo, a atmosfera tinha mais em comum com um show de Nova York realizado na altura do nariz em um vidro-arranha-céu murado do que em locais típicos de Londres.)

Simone Rocha (foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Simone Rocha





A estilista buscou relembrar a Irlanda natal em suas coleções. Nesta temporada, as notas tipicamente poéticas do designer – compreendendo uma lista esparsa, como a inspiração de Lughnasadh, um feriado gaélico tradicional que celebra, vendo Rocha habitar um espaço entre doce e subversivo na coleção – uma justaposição que proporcionou grande parte do ímpeto por trás de seu trabalho. O uso de ráfia lembrou a tradição Lughnasadh de tecer feno e trigo em formas cerimoniais – aqui imaginadas em vestidos trançados ou punhados de ráfia presos sob o tule para dar forma aos vestidos – enquanto delicadas fitas vermelhas, adornando vestidos ou penduradas sob os olhos da modelo como lágrimas, referenciavam a ligação do festival com o sangue (acreditava-se que o deus Lugh derramou o seu próprio sangue nos campos para que a colheita prosperasse).