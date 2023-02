ACMinas e PBH plantam 33 Ipês ao pé da Serra do Curral

A ação reuniu vários moradores do bairro Mangabeiras (foto: Divulgação)



Belo Horizonte ganhou fama mundial por seu clima ameno e sua abundante área verde. Mas nas últimas décadas a especulação imobiliária e a exploração predatória de suas riquezas mineiras colocam em risco seu rótulo de "Cidade Jardim". E provocam reações como o projeto "BH Cidade Jardim dos Ipês", criado para devolver a beleza e a sustentabilidade aos espaços urbanos da cidade. Em sua última ação, a Associação Comercial e Empresarial de Minas - ACMinas, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte, realizou o plantio de 33 ipês na Av. José de Patrocínio Pontes, ao pé da Serra do Curral, no Mangabeiras. A ação faz parte do projeto "BH Cidade Jardim dos Ipês", encabeçado pelos conselhos empresariais de Turismo, Cultura, Sustentabilidade e de Jovens da entidade.

O plantio faz parte do projeto "BH Cidade Jardim dos Ipês" (foto: Divulgação)





SEMEAR VIDA "Para nós, da ACMinas, plantar ipês tem a mesma relevância que a defesa da democracia, a defesa dos valores e a defesa das instituições. Plantar ipês é semear a vida! E esse projeto faz muito sentido para os belorizontinos", destacou o presidente José Anchieta da Silva.

Já a advogada e presidente do conselho, Luciana Atheniense afirmou que o projeto tem como missão desenvolver o sentimento de pertencimento e o cultivo, "além da preservação e zelo pelos ipês, valorizando-os como exemplo e paradigma de educação ambiental e social".





MAIS FELIZ Segundo ela, a iniciativa se insere em um projeto maior da ACMinas, o "BH Sempre Viva: metrópole inteligente e humanizada", e também está em sintonia com o "Movimento Belo Horizonte + Feliz", desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

CIDADE JARDIM Além disso, a agenda contempla uma iniciativa que o município tem de promover espaços biodiversos e fortalecer o ecossistema em áreas de intensa urbanização. Para além da revegetação, os plantios proporcionam novos locais de resfriamento, de descanso e de contato com a natureza, tornando a cidade cada vez mais sustentável, como destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Mário Werneck: "Ao longo de todo o ano, desenvolvemos ações junto à sociedade civil e outras organizações para devolver a beleza e a sustentabilidade aos espaços urbanos da cidade. Com essa iniciativa, estamos promovendo a educação ambiental, o fortalecimento da biodiversidade e o reflorestamento da nossa amada cidade jardim".

A iniciativa contou com o apoio da Associação dos Moradores do Bairro Mangabeiras, do Projeto Bora Plantar, Arboriza BH, Horta Urbana e Planta Água.