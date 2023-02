Streetwear ao pé da letra

(foto: urban/divulgação)

A marca de roupas, acessórios e capacetes personalizados Urban Helmets cria coleções cápsulas que traduzem o lifestyle urbano com uma pitada de design para quem ama um estilo mais casual, sem abrir mão de qualidade, conforto, exclusividade e personalidade.

Pode-se dizer que a coleção é quase edição limitada, porque só são produzidas 40 unidades de cada peça para atender a todo o país, o que diminui bastante as chances de os clientes encontrarem outra pessoa vestindo a mesma roupa, além de um processo de fabricação quase 100% artesanal, que foca nos detalhes e se diferencia de tudo que está no mercado. A marca atende o público feminino e masculino, mas sem nenhuma rigidez; cada cliente compra e usa o que quer.

Todas as peças foram desenvolvidas pensando em tendências de moda com grafismos que remetem ao surfe, skate e motociclismo. Na cartela de cores, o preto predomina, mas sempre acompanhado de tons como verde, laranja, mostarda, amarelo, roxo e vermelho. A estampa se limita ao xadrez e uma outra de caveira em alguns acessórios; fora isso, só mesmo os desenhos. Além das vendas no Brasil, a marca exporta para os Estados Unidos, a América Latina e a Ásia.

“Nós gostamos de inovar e oferecer os melhores produtos para os clientes, a qualidade e o design estão no nosso DNA. A linha Urban reflete bastante essa nossa essência, nosso gosto pelos detalhes e pelo lifestyle urbano”, explica Maurício Sepúlveda, diretor-criativo e head de marketing da Urban Helmets.



A Urban Helmets alia seu design autêntico e cheio de atitude com a experiência e padrão de qualidade da Taurus Helmets, marca-mãe e empresa brasileira pioneira na fabricação de capacetes no Brasil, presente no mercado há mais de 40 anos e maior multinacional de equipamentos de defesa do mundo. Com forte presença do estilo custom e motorcycle, a Urban se transformou ao longo dos anos e atualmente incorpora várias inspirações do street style, skate e surfe. Além do Brasil, a empresa conta com operações internacionais nos Estados Unidos, exportando para a América Latina e a Ásia. Já realizou collabs com diversas marcas e personalidades, como Celio Dobrucki, Reserva, Evoke, Zee.Dog, Cusco, John John e MCD.