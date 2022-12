Sinapro-MG apresenta nova diretoria em café da manhã

(foto: SINAPRO-MG/divulgação )



A nova diretoria do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Minas Gerais - SINAPRO-MG promoveu um "café da manhã" com o objetivo de apresentar seus integrantes ao meio e discutir assuntos relevantes para o setor da comunicação. O encontro aconteceu na sede do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão de Minas Gerais - SERT-MG e contou, além da diretoria do sindicato, com a participação de representantes de vários veículos de comunicação.

Na oportunidade, foram discutidos vários assuntos e avaliado o atual momento do mercado da comunicação, os processos licitatórios e os desafios em 2023. O presidente do Sinapro-MG, André Lacerda, que encerra o seu mandato em 2022, fez um balanço da sua administração, falou das conquistas e da luta incansável para o crescimento do mercado mineiro da propaganda. "O principal objetivo dessa reunião é fazer uma apresentação formal do Gustavo Faria como novo presidente do Sinapro, e é muito importante que ele tenha o apoio de todos nós, para que o trabalho continue extremamente sólido. Estarei sempre à disposição para ajudá-los nas demandas do sindicato".

Gustavo Faria elogiou o trabalho de André Lacerda e falou das pautas desafiadoras no novo cargo. "A ideia é manter o respeito que o sindicato conquistou e trabalhar não só com a proteção do mercado, mas com a promoção do mercado. Vamos continuar lutando pelas boas causas para trazer mais conhecimentos e desenvolvimento para as agências de propaganda de Minas Gerais".