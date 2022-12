Representação do nascimento de Jesus

Jussara Belo (foto: Jussara Belo)







O presépio é um dos mais lindos símbolos do Natal. Não há nada mais bucólico e emocionante que uma representação concreta do nascimento de Jesus. Desde o exemplar mais simples ao mais elaborado, a beleza que encanta é muito mais por seu significado do que pela sofisticação e complexidade do presépio em si. A cidade de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, criou uma bela tradição: o Circuito de Presépios, que este ano chega à sua 17ª edição, com 35 presépios dos mais diversos formatos, tamanhos e concepções, e ainda traz novidades.

O programa da Prefeitura Municipal de Santa Luzia conta com a participação da população por toda a cidade. Os moradores abrem as portas de suas casas para apresentar seus presépios, que foram catalogados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Esta ação é uma maneira de preservar as tradições da cidade histórica, incentivando as famílias a manterem essa manifestação religiosa e cultural.

Cada participante tem total liberdade para criar seu presépio e quem já fez o circuito pode confirmar que é uma verdadeira explosão de criatividade que enche os olhos de cada um que visita. Cada montagem é de um tamanho, alguns chegam a ocupar toda a sala de estar da residência, e os participantes não medem esforços para a “construção” do cenário, chegando a retirar todo o mobiliário do espaço. Tudo isso para receber com conforto os visitantes, de maneira que consigam ver de perto toda a riqueza dessa tradição, já que os presépios são ricos em detalhes. Todos eles contam uma história de vida dos seus criadores, uma vez que todos, a cada ano, incluem novos objetos que são adquiridos em viagens ou são fruto de presente de algum familiar ou amigo. Mesmo com peças industrializadas, a maioria dos itens são artesanais, bem como todo o material de forração.

Tem bandinha, postes e casinhas iluminadas, coreto, animais diversos, anjos, e várias peças de diversas regiões do país e até mesmo do exterior. Trata-se de uma demonstração de fé, e todos que abrem suas portas recebem com alegria e sempre presenteiam os visitantes com doces, balas, bolos etc. Uma verdadeira demonstração da hospitalidade mineira. As visitas já estão abertas e podem ser feitas até 6 de janeiro.





NOVIDADES De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Luzia, este ano disponibilizaram ônibus de turismo, gratuito, para agendamentos ao Circuito de Presépios, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. O transporte sairá também de pontos fixos, para levar as pessoas às casas participantes. Outra novidade é o passaporte, criado para promover o circuito. Ao chegar às casas, o visitante terá o passaporte carimbado na respectiva página do ponto onde está. Cada presépio receberá um carimbo específico, com a numeração da sua localização em relação à rota. Ao fim, aqueles que comprovarem a visitação a todos os presépios, por meios dos respectivos carimbos, ganharão uma ecobag personalizada com uma surpresa dentro. Além de promover um resgate histórico, o evento fechará as comemorações dos 330 anos de Santa Luzia e representa o marco inicial das festividades de Natal no município. Agendamentos e informações: (31) 99187-6464.

O Presépio

O termo vem do latim ‘praesaepe’, que significa estrebaria ou curral. A presença do Menino Jesus no estábulo demonstra a grandeza de Deus representada na fragilidade de uma criança.

No Brasil, a cena do presépio foi apresentada pela primeira vez aos índios e colonos portugueses em 1552, por iniciativa do padre José de Anchieta.

A origem dos presépios se deu em 1223, através de uma pregação feita por São Francisco de Assis. Ele montou o primeiro presépio em uma gruta, na Itália, onde criou uma forma teatral para mostrar às pessoas como teria acontecido o nascimento de Jesus. Na época, a Igreja não permitia a realização de representações litúrgicas nas paróquias, mas São Francisco pediu a dispensa da proibição para relembrar ao povo a natividade de Jesus Cristo e conseguiu autorização do papa da época, construindo assim um cenário vivo, impressionando todos. O objetivo de São Francisco era facilitar a compreensão do nascimento de Jesus.

As famílias que assistiram ao espetáculo adotaram o costume de montar um presépio dentro de suas casas, e isso foi rapidamente difundido por toda a Europa pelas famílias mais nobres, por causa dos altos custos. A partir do século 15, os presépios passaram a ser fabricados em materiais mais baratos, a fim de possibilitar a montagem por todos os cristãos, independentemente de sua condição financeira.

Montar um presépio em casa é tradição entre as famílias católicas. É um gesto que ajuda a preparar a celebração do nascimento de Jesus, lembrado em cada Natal. Ele deve ser montado no 1º domingo do Advento e desmontado em 6 de janeiro, data em que a Igreja celebra a solenidade da Epifania do Senhor.

Cada figura tem um significado. Os animais representam a natureza a serviço do homem e de Deus. No nascimento de Jesus, forneceram calor ao local e simbolizam a simplicidade do local onde Jesus nasceu. Depois de Maria e José, os pastores foram os primeiros a saber do nascimento do Salvador. Os pastores também simbolizam a humildade, pois naquele tempo a profissão de pastor era uma das menos reconhecidas. O anjo representa o céu que celebra o nascimento de Jesus. É o mensageiro de Deus, comunicador das boas-novas. O anjo do presépio, normalmente, segura uma faixa com a frase “Gloria in excelsis Deo”, que significa Glória a Deus nas alturas. A estrela simboliza a luz de Deus que guia ao encontro do Salvador e orientou os reis magos onde estava Jesus. É a indicação do caminho que se deve percorrer para encontrar o Menino Jesus. Os reis magos eram homens da ciência.

Conheciam astronomia, medicina e matemática. Eles representam a ciência que vai até o Salvador e o reconhece como Deus. Apesar de na “Bíblia” não dizer quantos eram os reis magos, diz a lenda que eram três e deram até nome a eles: Belchior, Gaspar e Baltazar. Ouro, incenso e mirra são os presentes que os magos oferecem ao Menino Jesus. O ouro significa a realeza; era um presente dados aos reis. O incenso significa a divindade; um presente dado aos sacerdotes. Sua fumaça simboliza as orações que sobem ao céu. Dando esse presente a Jesus, os magos reconhecem que o Menino é divino. E a mirra simboliza o sofrimento e a eternidade. É um presente profético: anuncia que Jesus vai sofrer, mas também que seu reinado será eterno. São José é o pai adotivo de Jesus, o homem que o assumiu como filho, que lhe deu um nome, um lar, que ensinou a Jesus uma profissão: a de carpinteiro. São José deu ao Menino Jesus a experiência de ser filho de um pai terreno. Maria é a mãe do Menino Jesus, a escolhida para ser a mãe do Salvador. É aquela que disse ‘sim’ à vontade de Deus, e por ela a humanidade recebeu Jesus. O Menino Jesus é o Filho de Deus que se fez homem, para dar sua vida pela humanidade. “Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens” (Filipenses 2, 6-7).

Confira o passo a passo para participar





1. Para realizar a visitação aos presépios, a pessoa poderá acessar o mapa disponível, tanto o físico, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, quanto o digital, nas páginas oficiais da Prefeitura de Santa Luzia, ou da Secult, com todos os 35 pontos cadastrados





2. Após conferir os pontos, basta pegar o passaporte, onde consta uma breve história de cada presépio, nome do responsável, fotos, um mapa ilustrado com os endereços, e informes de todos os pontos





3. Com o passaporte em mãos, começa a diversão. Cada presépio visitado carimba o passaporte comprovando a presença. Os 35 carimbos indicam que o circuito foi completado, e o visitante ganha

uma bolsa personalizada





4. As fotos devem ser postadas nos instagrans @visite_santaluziamg e @prefeiturasantaluzia