COPA DOS PREJUÍZOS

Entre lágrimas e baladas patrocinadas pelo craque Neymer para esquecer o fiasco em campo, a eliminação precoce do Brasil, nas quartas de final da Copa do Mundo, que termina hoje com Argentina e França, vai deixar um rombo no caixa Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e muito prejuízo para comerciantes que apostaram no hexa brasileiro. Só a CBF vai deixar de receber US$ 25 milhões (cerca de R$ 131 milhões). Caso o Brasil conquistasse seu sexto título receberia da Fifa US$ 42 milhões (cerca de R$ 220 milhões). O prêmio de consolação para quem sai nas quartas de final é de US$ 17 milhões (pouco mais de R$ 89,1 milhões). O vice recebe US$ 30 milhões (cerca de R$ 157, 25 milhões), e o terceiro colocado US$ 27 milhões (aproximadamente R$ 141,5 milhões).





AMARGO

Prejuízo é mais sentindo no setor do comércio e de bares e restaurantes. Sem a seleção na final, a expectativa eufórica de R$ 40 milhões em vendas que o comércio nacional tinha deve deixar o amargo gosta de uma perda que pode chegar a 30%. Nos bares e restaurantes, a queda sentida foi de 30 a 50% no movimento, na projeção da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), que, com as partidas da seleção brasileira, estimava uma alta média de 30% no movimento até o fim da Copa. Hoje, se alcançar a metade da previsão, será motivo de muita comemoração pelos investidores do setor.





INSTITUTO MRV

O Programa MRV Voluntários foi eleito um dos melhores do Brasil e premiado na categoria "Melhor prática de voluntariado em empresas", em evento realizado no Rio de Janeiro, na semana do Dia Internacional do Voluntariado. O Prêmio VOL se deu graças ao programa “MRV Voluntários”, que tem como objetivo envolver os colaboradores da MRV&CO em projetos idealizados e apoiados pela instituição. Com isso, a transformação social é promovida voluntariamente por meio de programas educacionais para crianças, adolescentes e jovens de todo o Brasil. Desde 2015, o Instituto MRV soma mais de 16 mil horas dedicadas por seus voluntários. Anualmente, a MRV&CO disponibiliza para todos os colaboradores 44 horas do expediente para que se dediquem às atividades e vivenciem uma intensa troca de experiências. Ao todo, mais de 4 mil voluntários já contribuíram em diferentes ações.





NATAL SOLIDÁRIO

Entre elas estão projetos como “Direito de Saber”, que oferece atendimento jurídico virtual gratuito feito por advogados da MRV de maneira. Também há o projeto “Entre Letras”, que visa a troca de cartas dos voluntários com crianças e adolescentes, para fortalecer a prática da leitura e escrita. E o “Natal Solidário”, que tem como objetivo o apadrinhamento de cartinhas e a entrega de presentes para crianças de instituições parceiras. O Instituto também segue com atuação em três outros pilares apoiados em programas como “Educar para Transformar”, “Seu filho, nosso futuro” e “Instituto iungo”. De 2015 e 2021, foram mais de 1,1 milhão de pessoas impactadas direta e indiretamente e R$ 36 milhões investidos em projetos e parcerias.





BH AIPORT

O ano foi positivo para o BH Airport. A expansão em seu mix de lojas alcançou 15 lojas em 11 meses. Com as obras de revitalização do Terminal de Passageiros 1, as áreas comerciais do aeroporto serão ampliadas e novas operações devem ser lançadas até o final deste mês, o que demonstra o compromisso em proporcionar a melhor experiência aeroportuária aos clientes. Uma das novidades prevista para este fim de ano é a inauguração da megastore Dufry, em formato walkthrough, com quase mil metros quadrados. O empreendimento é a porta de entrada para a nova sala de embarque do aeroporto, uma das obras que será entregue na primeira fase da reforma do Terminal de Passageiros 1. Recentemente, a marca líder em varejo de viagem estendeu o contrato de Duty Free no aeroporto até 2029. Atualmente, o mix do aeroporto é composto por mais de 70 operações. Para 2023, a expectativa é de abrir mais de 30 novas operações.





LICITAÇÃO PARA USINAS

A Cemig SIM – empresa do Grupo Cemig que atua no mercado de energia solar por assinatura – abriu processo licitatório para execução dos projetos de construção e conexão de usinas solares em 13 cidades mineiras. Com a licitação, a Cemig SIM avança em seu plano estratégico de investimentos da ordem de R$1 bilhão até 2025, totalizando 275 MWp de potência instalada. O pregão eletrônico será realizado no portal de compras e licitações da Cemig: https://www.cemig.com.br/fornecedor/portal-de-compras-e-licitacoes/. A licitação prevê a construção de 23 usinas solares, em oito regiões mineiras, nos municípios de Patrocínio, Monte Carmelo e Serra do Salitre (região do Alto Paranaíba/Triângulo Mineiro); Pains (Oeste); Passos, Boa Esperança, Borda da Mata e São Gonçalo do Sapucaí (Sul); Jequitibá (Central); Diamantina (Jequitinhonha); São Gonçalo do Pará (Centro-oeste); Caeté (Região Metropolitana de Belo Horizonte); e Alfredo Vasconcelos (Campo das Vertentes).





ARNAULT SUPERA MUSK

Elon Musk não é mais o homem mais rico do mundo. Depois que uma das suas empresas, a Tesla, teve uma queda acentuada no valor de suas ações. Agora, o francês Bernard Arnault, presidente-executivo do grupo de artigos de luxo LVMH, é o homem mais rico do mundo, de acordo com a Forbes e a Bloomberg. A empresa liderada por Arnault, de 73 anos, detém cerca de 70 marcas de roupas, cosméticos, vinhos e outros artigos de luxo, incluindo a Louis Vuitton, Marc Jacobs, Sephora e Chandon. Segundo a Forbes, a riqueza de Arnault estava na terça-feira (13) em US$ 188 bilhões (cerca de R$ 997 bilhões).





QUEDA

Musk tem US$ 178 bilhões (R$ 944 bi). Ele é o executivo-chefe e maior acionista da Tesla, com participação de cerca de 14% na empresa de carros elétricos. Em outubro, ele concluiu a aquisição da rede social Twitter por US$ 44 bilhões. A compra ocorreu após meses de batalhas na Justiça. Musk fez a oferta de US$ 44 bilhões em abril e, em julho, desistiu do acordo, alegando preocupação com o número de contas falsas na plataforma. Os executivos do Twitter acionaram então a Justiça para que Musk se mantivesse na negociação. Para alguns analistas, as confusões envolvendo o Twitter foram um dos motivos para a queda do preço das ações da Tesla. O bilionário também vendeu bilhões de dólares em ações da Tesla para ajudar a financiar a compra do Twitter, o que ajudou a derrubar as ações.