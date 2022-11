Cor e brilho no inverno

A Gruta da Lapinha, em Lagoa Santa, foi a referência do trabalho de Victor Dzenk. Na coleção Petra (foto: divulgação)







Quando começou, há 15 anos, o objetivo do Minas Trend era antecipar os lançamentos de moda de cada estação, possibilitando que Belo Horizonte voltasse a ocupar um lugar de destaque no calendário fashion brasileiro. O formato, que reunia expositores de vários setores – vestuário, sapatos, acessórios – , juntos em um só local e em formato de preview, fez a diferença e atraiu o olhar da mídia e de compradores de todo o país.

De Alphaville ao Expominas, a 28ª edição, voltada para o inverno’23, chegou diferente e com algumas novidades, inclusive um novo endereço. Realizado no Minascentro totalmente revitalizado, o evento entrou em um outro estágio, focado no business e em interface com a economia criativa, do qual a moda faz parte. A localização, segundo os organizadores, significou também a possibilidade de se aproximar da população aproveitando a efervescência turística do Centro da cidade.

A adesão das empresas ligadas ao segmento de lingerie, moda praia e sleepwear, vindas de Juruaia, Taiobeiras, Monte Belo, São João do Manteninha e Uberaba, comprovou a intenção da Fiemg de ampliar o leque de ação, abrindo espaço para que elas, que até então tinham participação tímida e pontual na feira, entrassem na rota dos negócios.

Duramente atingida pela pandemia, a moda entra em compasso de recuperação e as marcas que participaram do Minas Trend, sobretudo as que trabalham com roupas de festa e que hoje são maioria no evento, festejaram os resultados positivos. A volta das celebrações aquece o setor e coloca novamente Belo Horizonte em evidência como endereço certo para esse produto tão bem-elaborado.

E a própria moda, pelo que se viu, entra na onda das comemorações, investindo no sonho e no glamour. Tecidos requintados, como zibeline, tafetá, cetins, brilhos, bordados, volumes, laços enormes, flores gigantes tridimensionais, dobraduras versáteis, são recorrentes nas coleções. É uma roupa joia com modelagem e estatura de alta-costura, que surge para festejar grandes ocasiões.

A sinalização do que se veria em alguns estandes foi dada na festa de abertura do Minas Trend, com a apresentação da Arte Sacra, que entra na sua terceira década de mercado. O videodesfile, gravado no prédio do Iepha, na Praça da Liberdade, tirou partido da escada suntuosa e dos tetos policromados da entrada do edifício, revelando toda a riqueza do barroco na coleção Rosário.

A marca, criada há 32 anos pela artista Maria Rita Malloy e dirigida pelas filhas Fernanda, Renata, Carolina e Marcela Malloy, pesou a mão nas peças construídas em cetim bucol e fluido, tule, renda, tafetá, crepe e lamê, tecido que remete ao ouro, à arte barroca e aos rococós, muito presentes nas igrejas de Minas. Flores artesanais, arabescos bordados, plumas e joias removíveis acentuaram a exuberância.





Comercial Sem perder de vista o perfil da mulher Kalandra, o estilista Antonio Diniz seguiu um caminho mais comedido na coleção Joias. “Fiz laços, flores, dobraduras, medalhões e volumes na medida do equilíbrio e sem esquecer o público para o qual trabalhamos, que é mais maduro”, explica.

Na brincadeira entre o brilho e o fosco, lado de dentro e lado de fora, ele usou o crepe de viscose acetinado e cetins variados, o tule star com fio de lurex delicado, o tafetá. Plissados e estampas florais localizadas aquecem uma cartela bem colorida, com ênfase no laranja papaia. Os cintos bordados são as joias da coleção propostos para valorizar os vestidos.

A Gruta da Lapinha, em Lagoa Santa, foi a referência do trabalho de Victor Dzenk. Na coleção Petra, as silhuetas fluidas e esvoaçantes, os recortes, drapeados, volumes estratégicos, padronagens, texturas e cores nasceram dessa imersão nas cavidades subterrâneas esculpidas pela natureza ao longo de milhares de anos.

A cristalização de minerais, que cria formatos que se assemelham a flores, e uma flor nativa, a íris lilás, que brota nas proximidades da entrada das cavernas, no Parque do Sumidouro, deram origem à estampas, degradês, formas, volumes e acessórios aplicados nas peças.

Vestidos longos, foco em estampas florais e animal print, muito tule: essa foi a proposta da Annie Pestana. Roupa para as mulheres descoladas circularem bem-vestidas por qualquer ocasião. Com menos de três anos de mercado, a marca, até então voltada para a pronta-entrega, entrou no salão de negócios disposta a conquistar o atacado. “Ficamos satisfeitas, abrimos muitas clientes interessadas no nosso produto”, pontua Creziane Barbosa dos Santos, proprietária do negócio.





Acessórios Metalizados, ouro e prata, muitas flores também estão presentes nos acessórios e puderam ser conferidos no estande da catarinense Suzani Bissoli, que apostou em calçados pinks com adereços florais; já a gaúcha Werner, abusou dos paetês e das misturas de tons metalizados em seus sapatos.

O dourado continua forte: está em uma linha de bolsas da Isla, embora a marca mineira continue investindo nas telas, nos teares, em novas plumas, lançando ainda propostas no jeans, que, por sua vez, ganha importância na estação. O emblema da marca aplicado nas peças é outra novidade da label de Sílvia Monteiro.

Debora Germani, por sua vez, também explorou os metalizados, mas continua fiel à sua essência artesanal investindo em detalhes que vão de aplicação de macramês aos adornos com pedrarias, verdadeiros broches, nos cabedais dos sapatos, além dos tradicionais tressês. De sapatilhas aos abotinados para o inverno, a marca foca na construção de saltos diferenciados.

A flora amazônica foi o tema da coleção da Claudia Marisguia que, nesse inverno, mergulha na biodiversidade da floresta, com sua beleza exótica, cores genuínas e design natural. O foco foi a lenda da Vitória-Régia.

A partir dessa interpretação, surgiram peças coloridas, com formatos orgânicos, como maxicolares e pérolas repaginadas com detalhes divertidos. Pedras opacas e translúcidas, metais martelados, resinas e esmaltes sobressaem nos acessórios que foram apresentados no Minas Trend.