Leveza no verão

Isabela Teixeira da Costa

A marca Maria Filó lançou sua coleção de alto-verão 2023 com a proposta de trazer conforto e leveza como segunda pele, com a intenção de valorizar a silhueta feminina. O foco principal é na riqueza dos detalhes, pensados para exaltar o clima de boas-vindas da estação mais esperada do ano e na versatilidade das peças.

A marca priorizou tecidos fluidos e modelagem que favorecerem a sensação de frescor. O mix é composto por ombros à mostra combinados com bordados e elementos naturais, como cordas, ráfias e conchas, que dão ainda mais espaço para a espontaneidade do vestir, com caimentos sofisticados e leves que são a cara da marca. O tricô Maria Filó, principal DNA da marca, chega com tramas frescas transitando da manhã até o pós-praia. Saias, calças, shorts, vestidos, tops e blusas são usados em looks variados e jogados com sobreposições. A coleção conta também com bi- quínis, maiôs, e acessórios como chapéus, bolsas, brincos, colares etc., a maioria em dourado, que ganha destaque para iluminar ainda mais as produções.

A cartela de cores cromáticas traduz os dias à beira-mar, com tons quentes como amarelo, rosa e vermelho, que ganham a companhia de cores frescas como brancos, azuis e verdes. Verdadeiros tons cristalinos, arenosos e solares.

Nascida no Rio de Janeiro, em 1997, a marca mantém em sua essência a diversidade de estilos elegantes, sempre com a proposta de surpreender com a simplicidade dos clássicos e celebrar a figura feminina com diferentes formas, cores, tramas e texturas. Nesta nova coleção, o mood se mantém com as mesmas ideologias de simplicidade e conforto, com o toque criativo sempre presente nas coleções da Maria Filó. A inspiração da fluidez do mar e do pôr do sol aparece em detalhes que projetam o tropical e effortless-chic do balneário como um convite para apostar em produções atemporais, repletas de leveza e conforto, que reforçam o lifestyle solar Maria Filó.