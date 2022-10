Estilo esportivo

Isabela Teixeira da Costa

A coleção-cápsula conseguiu unir o DNA das duas grifes resultando em roupas e acessórios sportivos e sofisticados





A sofisticada grife paulista de moda feminina Cris Barros e a Hering fizeram, pela primeira vez, uma collab. De um lado, a marca autoral desejo e de outro a marca do Básico do Brasil e referência quando o assunto é conforto. Duas grandes grifes nacionais trabalharam a quatro mãos para alcançarem um resultado que fizesse sentido para todos os públicos.

Foram 18 meses desde o início das conversas e desenvolvimentos até os cliques da campanha para o lançamento, tudo em uma paleta de cor marcante e uma camada de inspiração esportiva, sempre mantendo a personalidade de cada uma.

Parceria entre Cris Barros e Hering (foto: Cris barros/divulgação)

“Estou muito feliz com essa colaboração, é uma parceria muito inédita com essa gigante que é a Hering, marca afetiva do básico brasileiro. Foi incrível trabalhar em conjunto com uma marca com todo esse histórico, construindo uma coleção que transita entre todos os públicos e unindo o autoral da Cris Barros ao Básico do Brasil”, comenta a estilista e proprietária da grife paulista.

Para a Hering, com seu histórico de collabs, essa, assinada por mais um grande nome, reforça o pilar de parcerias. Desde 2020, foram mais de 30 colaborações. “Estamos animados em poder compartilhar mais uma parceria, dessa vez com um grande nome da moda como Cris Barros. Chegamos a um resultado da coleção que surpreende com uma roupagem diferente, e que ainda mantém as características Hering de cor e conforto. Uma novidade é o nosso ícone, os peixes, presente em diversas peças e cores”, ressalta Fabiola Guimarães, diretora de Marca.

A coleção-cápsula traz o DNA das grifes resultando numa curadoria de roupas e acessórios em uma pegada esportiva mas com sofisticação. Ao todo são 18 peças clássicas, como tops, bodies, camisetas, jaquetas, shorts, calças, vestidos e até mesmo um modelo de meia e bonés. Na cartela de cores vermelho, verde e azul aparecem com força na coleção, além dos clássicos preto e branco. Destaque para as listras e a estampa neon composta por traços coloridos desenhados por Gaia, filha de Cris, que foi surpreendida quando viu que tinham total sinergia com o espírito jovem, cheio de energia e alto-astral da coleção.





HISTÓRIA A Hering é mais antiga do que muita gente pode pensar. Em 1880, os irmãos Hermann e Bruno Hering, empreendedores de sucesso e descendentes de alemães, criaram uma pequena tecelagem de roupas em Blumenau, Santa Catarina, onde moravam. Produziam camisas de algodão, meias e ceroulas, e foi assim que nasceu a Hering.

A qualidade dos produtos levou à aceitação do público local, que repercutiu no grande volume de vendas. Uma coisa leva à outra. Com o dinheiro, os irmãos investiram em novas máquinas, e contrataram mais funcionários para atender a demanda. Dois anos depois, ganharam medalha de prata em uma exposição no Rio Grande do Sul. Nos anos seguintes, a Hering foi se consolidando no mercado nacional.

Em 1915, a Hering já contava com 100 máquinas de costura e 90 teares, o que fez a marca se tornar a maior malharia do Brasil. Por décadas, as coleções da Hering foram básicas. Em 1998, a marca já estava com produtos para crianças e adolescentes, calça jeans feminina, e foi então que lançou no mercado a primeira loja com o conceito Hering Store, lançando peças com estilo. Isso deu uma virada na marca, que gerou um upgrade levando para um patamar mais alto e atraindo uma nova classe de clientes.