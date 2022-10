Casa Fiat conquista prêmios com restauro de Aleijadinho

A exposição está na fase final nacional do prestigiado Prêmio Aberj 2022 (foto: Casa Fiat/Divulgação)



A exposição Aleijadinho, arte revelada: o legado de um restauro, que marcou, em 2021, as celebrações dos 15 anos da Casa Fiat de Cultura, conquistou uma das maiores premiações em comunicação e relacionamento da América Latina: o Prêmio Aberje 2022 em Minas Gerais e no Centro-Oeste, na categoria Sociedade. Agora, a mostra é finalista também na categoria nacional. O restauro de obras de Aleijadinho na Casa Fiat de Cultura também venceu o Prêmio da revista Automotive Business, na categoria Cultura e Educação, com o case "Casa Fiat de Cultura - Itália-Minas, Berço do Barroco, Berço da Fiat" - uma das mais relevantes publicações do setor automotivo.

O grande destaque desta iniciativa inédita esteve no cuidadoso restauro de três obras de Aleijadinho (1738-1814), expoente do barroco e expressão da identidade dos mineiros. As obras de Santa'Ana Mestra, de Chapada de Ouro Preto/MG; São Joaquim, da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Raposos/MG; e São Manuel, da Paróquia de Nossa Senhora do Bonsucesso, em Caeté/MG, ganharam nova vida à vista do público, que pôde acompanhar, ao vivo, todas as etapas de restauração, das chegadas das obras à Casa Fiat de Cultura à entrega às suas comunidades de origem.

A exposição alcançou mais de 170 mil pessoas. Desde a chegada das obras à Casa Fiat de Cultura, em outubro de 2021, foram dedicadas mais de 500 horas ao minucioso trabalho de restauração, de acordo com as necessidades de intervenções específicas para cada uma das obras.

"Com este projeto, reforçamos a importância de preservar o patrimônio de Minas Gerais. Além disso, valorizamos a cultura, formamos públicos aptos a vivenciar as muitas dimensões da arte e deixamos um legado, para as gerações futuras, sobre nossas raízes", pontua Ana Vilela, gestora cultural da Casa Fiat de Cultura.









l SERVIÇO





O público ainda pode relembrar cada detalhe no minidocumentário, no canal da Casa Fiat de Cultura no YouTube, e no catálogo da exposição, disponível para download gratuito no site

da Casa Fiat de Cultura.