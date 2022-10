Somos eco fashion

Ateliê Mão de Mãe (foto: Luigi Galvão/divulgação)



Paralelo ao Milão Fashion Week foi realizado o evento de sustentabilidade Brasil Eco Fashion Week, no qual seis marcas brasileiras desfilaram as suas criações. A semana de moda sustentável é uma das ações anuais da plataforma Brasil Eco Fashion.

O evento, gratuito e aberto ao público, apresenta espaços temáticos e conteúdos educacionais e de inspiração, desfiles, workshop, showroom, rodadas de negócios, exposições, interatividade e atividades de empreendedorismo. Reúne também assuntos como cultivos orgânicos, certificações de materiais, consumo consciente, moda da Amazônia, biodesign, técnicas de upcycling, reciclagem têxtil, modelos de negócios para a moda circular e moda colaborativa, práticas de transparência, diversidade, ativismo, inclusão e comércio justo, inovação e tecnologias em prol da sustentabilidade.

Criado para fortalecer a cultura de sustentabilidade na moda e dar visibilidade a quem faz diferente, o Brasil Eco Fashion Week (BEFW) é um evento anual que promove as boas práticas de sustentabilidade no mercado e indústria da moda brasileira.

Meninos Rei (foto: Luigi Galvão/divulgação)

Também definido como uma semana de moda, e plataforma digital, o evento agrega cerca de 120 colaboradores, somados a dezenas de empresas envolvidas com o propósito de utilizar a moda como uma rede positiva e ferramenta de transformação.

Meninos Rei (foto: Luigi Galvão/divulgação)

No desfile do Ateliê Mão de Mãe, os estilistas Vinicius Santana e Patrick Fortuna se inspiraram na planta abre-caminho para levar um pouco da Bahia para as passarelas italianas em novas modelagens e reedições de peças de coleções passadas.

KF Branding (foto: Luigi Galvão/divulgação)

Meninos Rei, de Junior e Céu Rocha, reapresentam a coleção Meu Ori é minha voz, que faz reverência à ancestralidade exaltando a cultura e as expressões locais, com direito a patchworks de tecidos estampados, volumes localizados e uma alfaiataria carregada de DNA baiano.

Catarina Mina, em parceria com a cearense Olê Rendeiras, apresentou a coleção Maré e transformou as bolsas de crochê – seu carro-chefe –, em roupas leves e alongadas. O projeto criado pela estilista com a QAir Brasil é uma ponte entre as artesãs mestras da tradicional renda de bilro com o consumidor final.

O destaque no desfile da Libertees foi Maju de Araujo, que fez história mais uma vez ao ser a primeira modelo com síndrome de Down a desfilar no evento. As peças em tecido natural e tie die continuam nesta coleção. KF Branding se inspirou na importância dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar) com a coleção Reciclar, que destaca tecidos resistentes e de ótima qualidade que se tornariam resíduos em aterros sanitários.

Vestô, liderada por Najat Hassan, utilizou matérias-primas naturais e artesanais com tecidos orgânicos e sustentáveis com certificações.