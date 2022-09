Franjas, brilhos e recortes

Carolina Herrera (foto: NYFW/divulgação)







A New York Fashion Week (NYFW) abriu o circuito de Fashion Weeks para o verão 2022/23 e foram inúmeros desfiles presenciais, para alegria das grifes e do público. Entre as diversas marcas que mostraram suas coleções, algumas se destacaram, e a mineira PatBo foi uma delas, para nosso orgulho.

PatBo (foto: NYFW/divulgação)

Já há algumas estações o handmade tem estado em alta nas principais marcas nacionais e internacionais e a tendência continua forte para a próxima estação. Bordados, trabalhos em crochê permanecem e são complementados pelas franjas, que surgem com fartura, fazendo referência à década de 1920, dando um lindo movimento aos looks. Em algumas peças, elas se apresentam ao natural, em cores variadas; em outras, com trabalho em contas em composições com a al- faiataria.

A Fendi celebrou os 25 anos da Baguette, um dos acessórios eternizados por Carrie Bradshaw em “Sex and the city”. Para as comemorações, o diretor criativo da Fendi convidou a atriz Sarah Jessica Parker (que dá vida a Carrie), Marc Jacobs e a Tiffany&Co para criarem versões da bolsa.

Carolina Herrera (foto: NYFW/divulgação)

O tema escolhido por Michael Kors para sua coleção primavera-verão 2023 foi Resort urbano, que para ele é o melhor dos dois mundos, é o luxo e a elegância da vida na cidade com o glamour descontraído que encontra nos melhores resorts. A coleção usa muito branco, muita nudez, cafetãs macios, sandálias despojadas, em uma mistura com a alfaiataria e o polimento necessário para um ambiente urbano. O clima tropical e papoula ousada é equilibrado por tons suaves de pérola, prata, duna e ouro. Movimento é acentuado por franjas românticas, paetês de alto brilho e tecidos líquidos, justapostos com silhuetas arquitetônicas e joias esculturais. O brilho foi presença obrigatória em todos os desfiles, desde tecidos metalizados até nos modelos totalmente bordados. Michael Kors trouxe as malhas paetizadas em modelagens simplificadas, saias drapeadas em diversos comprimentos, e transparências com bordados. A label também apresentou muito trabalho em renda – material que não sai de cena, seja em aplicações ou em vestido inteiro. O resultado é um guarda-roupa internacional.

Tory Burch (foto: NYFW/divulgação)

A coleção de Tory Bush é definida por instintos opostos: o extravagante e o minima- lista. Linhas limpas e uma paleta etérea são o pano de fundo discreto para um novo foco no material e na silhueta. Tecidos luxuosos com movimento, malhas superfinas, cetim techno, jerseys leves. Uma exploração da forma em silhuetas enroladas – quase uma bandagem –, alfaiataria sobre camadas translúcidas. Tudo iluminado por um toque de estranheza. Uma coleção pessoal e intuitiva, baseada nas memórias do estilista dos anos 1990, quando se mudou para Nova York.

Tory Burch (foto: NYFW/divulgação)

A estilista Patricia Bonaldi apresentou a coleção da sua PatBO inspirada em um resgate das décadas de 1960 e 1970, em um clima túnel do tempo, tendo as cores como protagonistas. As referências foram Catherine Deneuve e Twiggy, ícones de inspiração, graças à espontaneidade e vanguardismo. PatBo abusou do bordado – com muito bom gosto – em toda a coleção, desde looks para festa e até no casual jeans. A combinação de cores chama a atenção. Vale ressaltar os modelos de franja, um escândalo de beleza.

As peças reforçam a expertise da marca com o bordado feito a mão e o mix de texturas. As peças contam com recortes, pontuados por um trabalho de vazados geométricos, e apresentam uma estética mais atual para a marca, cuja coleção inclui silhuetas, que ora revelam, ora escondem e uma cartela de cores bem definida, composta principalmente por pink, preto e branco.

Carolina Herrera apresentou um jardim de delícias visuais, em uma coleção romântica, com mangas oversized com estampas tea roses e peônias pintadas a mão e uma verve maximalista graças a acessórios da cabeça aos pés combinando. Outra estampa forte é a de listras P&B.

Saia bola de tafetá, terno trespassado combinado com uma pitada de chiffon floral vermelho. Um vestido de coluna arquitetônica em vermelho papoula e uma jaqueta de lã preta apresentam flores desabrochando das costuras. A icônica camisa de algodão Herrera é habilmente trabalhada e reimaginada com rosetas florais de grandes dimensões, empoleiradas no ombro. Carolina Herrera merece elogios pelo modelo curto, preto e branco, de renda recortada. Um charme.

A linha de festa vem suave em chiffon com estampa de anêmona, e tules plissados reunidos a mão, dando um movimento perfeito, como fileiras ondulantes de flores desabrochando em abundância.