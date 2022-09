Mart Minas inaugura loja em Extrema e comemora 21 anos

A rede completa 54 lojas em Minas e continua sorteando prêmios em seu aniversário (foto: Divulgação )



O Mart Minas acaba de inaugurar mais uma loja no interior do estado, na cidade de Extrema, no Sul de Minas. A rede continua em expansão no ano em que comemora 21 anos. Recentemente, a rede havia inaugurado sua terceira unidade em Montes Claros, com o grupo atingindo a marca de 54 lojas. Líder no segmento de atacado e varejo em Minas Gerais, para comemorar seu aniversário, a empresa iniciou em agosto uma superpromoção com 1,5 milhão distribuídos até 16 de outubro.

COMO PARTICIPAR Filipe Martins, diretor Comercial e de Marketing do grupo, esclarece que a mecânica da promoção: "A cada R$ 150 em compras, o cliente concorre a 5 mil vales-compra no valor de R$ 200 e a duas casas. A ação é acumulativa. Basta informar o CPF ou CNPJ no caixa, em compras de qualquer valor e fazer o cadastro no site da campanha, lembrando que, quem possui o Clube de Vantagens Mart Mais, possui chances em dobro, além de ter descontos exclusivos e acumular pontos Dotz. Nossos clientes merecem comemorar com a rede, afinal são eles que fazem nosso sucesso".

Todas as lojas da rede e suas equipes estarão envolvidas na promoção de aniversário, inclusive as que forem inauguradas no decorrer das festividades. "A iniciativa vem ao encontro da estratégia do Mart Minas de fortalecer o relacionamento com os clientes, aliando atendimento de excelência, mix de produtos diversificados de qualidade e com preços acessíveis para o varejo e atacado", diz Filipe.





CARTÃO Para estreitar as relações com a base de consumidores e se alinhar à sua missão de aumentar o poder de compra de seus clientes, já está disponível em todas as lojas da rede o recém-lançado Cartão de Crédito Mart Minas nas versões para CNPJ, comerciantes informais e pessoa física, com prazo de pagamento em até 40 dias. "A rede conta com o trabalho de um executivo de mercado, especializado em serviços financeiros, para colocar em prática todo o processo e garantir um produto diferenciado no segmento ", explica Matheus Neves, diretor Administrativo e Financeiro do Mart Minas. "Também já começamos com a loja online, na cidade de Contagem, com a opção de entrega ou clique e retire. E temos ainda a equipe de vendas que proporciona melhores preços e comodidade para o os comerciantes", acrescenta Filipe.





EXPANSÃO Em seus 21 anos de mercado, o Mart Minas conquistou posição de destaque como uma das principais cadeias supermercadistas do país. Atendendo à demanda dos seus clientes com vendas tanto no varejo quanto no atacado, a empresa não só está entre as melhores do seu segmento, mas encontra-se entre as três primeiras redes mineiras do ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Até o final do ano, o grupo tem planos de inaugurar mais sete lojas no estado, mantendo o ritmo acelerado de expansão, cuja meta é chegar a 75 unidades até o final de 2025. Hoje a rede possui mais de 8 mil funcionários e 800 fornecedores. Recentemente adquiriu parte da DOM Atacadista, rede que já conta com 10 lojas no estado do Rio de Janeiro, preços competitivos e intensa força de marca na região em que atua.