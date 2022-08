Pronta para o mundo

(foto: Romi Diaz/divulgação)







Pronta. O nome, por si só, já entrega o conceito da marca que, devagarzinho, vai conquistando o mercado, ocupando espaço em multimarcas bem especiais pelas mãos da estilista Tereza Santos e de seu filho, Rodrigo. Pensada para uma mulher bem resolvida, que alia elegância ao conforto, ela chega com um conceito minimalista aliado a muita qualidade e lança, agora, a quinta cápsula para o verão 2023.

(foto: Romi Diaz/divulgação)

Cada vez mais focada na alfaiataria inspirada nos grandes clássicos, mas cheia de detalhes contemporâneos – como recortes, assimetrias e sobreposições –, a fluidez de movimentos, fruto da combinação da tecnologia com design único, e a cartela concentrada no p&b também se destacam na coleção.

(foto: Romi Diaz/divulgação)

Conhecimento e experiência não faltam na trajetória de Terezinha, como é conhecida por todos. Durante quase três décadas ela esteve à frente da Patachou, label integrante do Grupo Mineiro de Moda que ficou conhecida em todo o Brasil, particularmente por seu primoroso trabalho no tricô exibido nos bons tempos da São Paulo Fashion Week.

(foto: Romi Diaz/divulgação)

Passo seguinte foi a criação do TS Studio, que, entre outras propostas para a moda e design, tornou-se especialista em vestuário para o mercado corporativo e tem, entre seus clientes, empresas importantes, como a Azul, Natura, Arezzo, Four Seasons, Palácio Tangará.

A estilista nunca se afastou do fashion, já que um dos braços do seu estúdio é a prestação de serviços de consultoria para o setor, porém não ventilava a possibilidade de voltar a ter marca própria. O empurrão veio do filho e sócio, Rodrigo, que chegou de um curso na Europa com um modelo de negócio fervilhando na cabeça.

(foto: Romi Diaz/divulgação)

“Em 2016, cursei um mestrado em marketing, na Bocconi University de Milão. Um dos estudos de caso que fizemos foi o do mercado workleisure, roupas para serem usadas no trabalho ou lazer com conforto extremo. O plano de negócios da Pronta nasceu em 2018, mas só em 2020 o colocamos em prática”, conta o diretor-executivo do TS Studio.

Antes do lançamento, foram realizados muitos estudos e possibilidades para a marca. A pandemia foi o empurrãozinho que faltava para que a primeira coleção fosse colocada à venda, priorizando o conforto e com tecidos tecnológicos.

“No TS Studio, interagimos com inúmeras executivas e mulheres com vida agitada, de muitas tarefas e ocasiões em um mesmo dia, sem tempo para trocar de roupa entre um evento e outro. Assim, com a rotina criada a partir do home office, compreendemos que aquele era o momento de as peças irem para a rua ou para as casas das pessoas, e com muita agilidade, em três meses, criamos e produzimos a coleção verão 2020”, explica Rodrigo.

Foi um processo de muita colaboração e trabalho intenso da equipe, composta, segundo ele, por profissionais competentes e dedicados, que abraçaram a causa e sonharam juntos, assim como parceiros e fornecedores conhecedores da seriedade da empresa. Como um fabricante de vestuário de confiança, que apoiou o projeto desde a primeira coleção com a produção no formato “ganha-ganha”, o que durou até o inverno 2022.

O empresário pontua que só agora, no verão 2023, o TS Studio resolveu assumir a industrialização, outro grande desafio, com novos parceiros para confecção das peças e com experiência em varejo de moda. “Mergulhamos no universo da roupa 3D, que nos permite ainda mais segurança no resultado do produto no processo de desenvolvimento criativo. A Pronta tem como DNA a alfaiataria em malha e o caimento deve ser impecável”, frisa.

O profundo relacionamento com o mercado, muitos deles remanescentes da época da Patachou, contribuiu para que a marca ocupasse espaço no setor. “Temos mais de 40 lojas multimarcas revendedoras, algumas delas parceiras de longa data, que acompanham a trajetória da Terezinha na moda. Outras são lojas mais recentes, mas superantenadas e com um portfólio de outras marcas autorais e com propósito. Temos também um e-commerce e vendas pelo insta@usepronta, além de um formato de venda consultiva com uma das nossas estilistas pelo WhatsApp”.





Essência Rodrigo sintetiza as características que identificam o trabalho com a expressão usada na comunicação: “Pronta para o mundo”. Ele acredita que a frase diz tudo sobre o que se propõem a entregar. Peças atemporais, minimalistas, ultraconfortáveis, que podem ser usadas nas mais diversas ocasiões, como trabalho, home office, em casa ou no lazer, na rotina familiar de ir ao supermercado, levar o filho à escola e, até mesmo, fechar o dia em um happy hour.

"Apostamos na funcionalidade para viver", completa Terezinha. Tudo combina entre si e, melhor ainda, são curingas combinando com as propostas de outras marcas. Acessórios como bolsas, calçados, uma bijuteria bacana ou uma joia podem ressignificar um look da Pronta.

A preocupação com o futuro do planeta se manifesta no lançamento recente de roupas com poliamida biodegradável, voltando o olhar para o aspecto sustentável. Tanto Terezinha quanto ele creem que “menos é mais”, daí que é fundamental estimular o consumo consciente de peças-chave para um guarda-roupa inteligente.

A aceitação da coleção para a temporada verão 2023 é uma confirmação de que o projeto caminha bem. “Estamos trabalhando para criar uma comunidade. Em dois anos de vida, já são mais de 7 mil mulheres que vestem e vivem a marca. O foco para 2023 é ampliar nossos canais de venda on-line e fortalecer a relação com as multimarcas, que consideramos importantíssimos pontos de experimentação dessas consumidoras com a Pronta. Lojas próprias ainda não estão nos planos, mas pop-ups em shoppings estratégicos, sim”.

A campanha verão 2023 foi fotografada por Romi Diaz e revela a relação de uma mulher conhecedora da sua essência e do seu poder de escolha consigo mesma e com a metrópole.