Contemporâneo para brilhar

(foto: Lufre/divulgação)







A coleção verão 2023 da Iorane chega com uma proposta urbana e contemporânea. As principais e mais recentes tendências da estação foram adequadas e se transformaram em uma moda atemporal e bastante sofisticada, marca registrada da grife, garantindo peças que serão verdadeiros objetos de desejo, não apenas para a estação mais quente, mas para o ano todo.

“Falar da atmosfera urbana é falar de contrastes: o concreto e o fluido, o claro e o escuro, o escondido e o descoberto, o multicolorido; contrastes esses que protagonizam a coleção. Tudo isso sob uma indomável redoma chic e atemporal que define a mulher Iorane, há décadas. Esta mulher está mais poderosa, confiante e espontânea que nunca!”, diz

(foto: Lufre/divulgação)

A inspiração teve como referência a moda das grifes italianas Versace e Gucci, mais precisamente as coleções dos anos 1990, onde buscaram o exagero equilibrado da Versace, com aplicações de pedrarias e cristais em peças que transmitem a sensualidade feminina, em contraste com a sobriedade descolada da Gucci, cuja alfaiataria nada óbvia dita o tom da temporada.

(foto: Lufre/divulgação)

A equipe criativa da Iorane buscou referências na marcante década de 1980, e suas principais características foram os temas principais do drop 2: uma explosão de cores, contrastando entre si em looks vibrantes e multicoloridos, no melhor da moda dopamina. Esta forte tendência, que está presente na moda desde o início do ano, surge da necessidade de sentimentos positivos, reflexo dos efeitos pós-pandemia. A dopamina, neurotransmissor responsável por provocar sensações de prazer e felicidade, traz a ideia de se vestir da forma mais colorida possível, uma vez que as cores são associadas a emoções, como alegria, divertimento e criatividade.

(foto: Lufre/divulgação)

A alfaiataria vem repaginada com o fator wow. Se antes só era possível visualizar alfaiataria nos tradicionais blazers, calças e camisas, agora os cortes sofisticados e refinados vêm também em modelos de vestidos, unindo elegância e profundidade em peças que transitam entre as mais diversas ocasiões. Destaque para os drapeados e tubinhos, que deixam a mulher com uma silhueta elegante e sensual.

Por fim, a tendência que dá nome ao novo drop do verão também é uma das grandes apostas para a temporada: a aplicação de cristais nas peças eleva-as a uma posição de máxima sofisticação, fugindo do lugar-comum. As pedras coloridas no mesmo tom das roupas reforçam a dopamine dressing e trazem o twist tão característico Iorane. A coleção foi muito bem representada nas fotos pela bela modelo Amanda Wellsh.