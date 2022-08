Masculino, mas nem tanto

(foto: Saint Laurent/divulgação)



A partir do momento em que Yves Saint Laurent descobriu Marrakech em 1966, a cidade tornou-se o refúgio íntimo do estilista, onde ele desfrutava de um ritmo de vida mais calmo e tranquilo em contraste com sua agenda de trabalho parisiense.

O eminente significado pessoal de Marrakech para o fundador da maison é o pano de fundo que serviu de inspiração para a coleção masculina primavera verão 2023 de Anthony Vaccarello para YSL. Se alguma vez houve uma linha entre o que constitui um guarda-roupa “masculino” e o que torna as roupas “femininas”, ela se dissolveu elegantemente aqui.

(foto: Saint Laurent/divulgação)

O smoking, talvez o elemento mais seminal do vocabulário Saint Laurent, mais uma vez é reinterpretado, refinado e imbuído de possibilidades, uma continuação das variações que Vaccarello explorou na coleção feminina da grife para o outono inverno 2022. Novas possibilidades são apresentadas para a próxima estação com novas soluções de gola e ombro, opções simples e duplas, bem como uma iteração creme elegante e moderna do smoking em faille de seda leve.

A cintura alta predominante e a perna larga criam uma silhueta alongada, ocasionalmente interrompida com acentos estreitos ou quadrados. Por sinal, as silhuetas são globalmente mais descontraídas, refletindo o estilo de vida descomplicado, típico de Marrakech. As peças externas são mais soltas, fluidas, menos construídas: os casacos de cetim franzidos envolvem o corpo quase até o chão, enquanto os casacos de alfaiataria têm uma modelagem gráfica.

(foto: Saint Laurent/divulgação)

Entre os principais materiais usados está o Grain de poudre, um tecido de lã penteada muito fina, de aspecto seco, delicioso ao toque, de excelente qualidade, finíssimo e que Yves Saint Laurent adorava usá-lo, por isso sempre foi presença forte nas coleções, recorrente em vários looks. É tão especial que o fundador deu este nome a um dos principais perfumes que criou.

O cenário do desfile homenageou a beleza do Marrocos. Inspirado no romance de 1949 de Paul Bowles, The Sheltering Sky, Vaccarello, em parceria com o artista e cenógrafo londrino Es Devlin, criou um cenário inspirador no meio ao grande e árido deserto de Agafay – um oásis luminoso em forma de anel. Esperança e mistério justapostos como uma metáfora para a complexidade da vida.

(foto: Saint Laurent/divulgação)

Nas palavras do autor, “Pensamos na vida como um poço inesgotável. No entanto, tudo acontece um certo número de vezes, e um número muito pequeno, na verdade. Quantas vezes mais você vai se lembrar de uma certa tarde de sua infância, alguma tarde que é tão profundamente parte de seu ser que você não pode sequer conceber sua vida sem ela? Talvez quatro ou cinco vezes mais. Talvez nunca. Quantas vezes mais você verá a lua cheia nascer? Talvez vinte. E, no entanto, tudo parece ilimitado.”