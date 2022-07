Marcela Jardim anuncia novidades em seu programa na TV Alterosa

Empolgada com o sucesso do primeiro mês de programa, Marcela Jardim anuncia mais novidades para as tardes de sábado na TV Alterosa (foto: Divulgação)



O programa Marcela Jardim, nova atração das tardes de sábado na TV Alterosa, superou todas as expectativas em seu primeiro mês no ar. Com seu jeito doce e um talento cada vez mais surpreendente, a pequena apresentadora de apenas nove anos encanta não só público teen como também telespectadores de todas as idades. Cantora, dançarina, modelo, influencer e apresentadora mirim, a própria Marcela, do seu jeito espontâneo, faz uma avaliação dos primeiros programas e aproveita para anunciar as novidades que estão chegando. Ela revela novos lançamentos, novos quadros e uma grande evento no mês das crianças, em outubro.





BANG "Vou contar um pouquinho da minha experiência em meu primeiro mês de programa na TV Alterosa, às 2h da tarde. O primeiro mês de programa na TV Alterosa foi muito legal, amei gravar o programa. A audiência está indo lá em cima E já, já estou lançando música nova no programa. "Cheguei" lança este sábado (ontem); "Joga joga " já lançou no programa e "Bang" vai lançar ainda, vai ser super legal, você não pode perder", adianta.

Marcela Jardim se refere à música "Bang", da cantora Annita. Ela e sua equipe estão ganhando uma versão, bem ao seu estilo. Sua produção já obteve autorização da cantara e da Sony Music e nos próximos programas será apresentado um making of da gravação e a nova música, assim como foi feito na versão de "Cheguei", apresentada no programa de ontem. "Eu amei!", reforça.





DANCINHA Empolgada, a apresentadora destaca o quadro "Batalha das Dancinhas": "Agora vou falar da Batalha das Dancinhas": Se a criança for uma das três escolhidas, ela vem para Belo Horizonte e vai para uma academia. Que lá na academia vai ser a semifinal e a final. Eu vou estar lá com três jurados. Todas as crianças vão aparecer no programa, vai ser uma farra! Vai ser muito legal! E quem for finalista, quem ganhar (vencer) vai ganhar uma quantia em dinheiro. Vai ser super legal, vocês vão amar no programa! Eu já estou amando e nem acontecei ainda", vibra a pequena Marcela, que segue empolgada tudo que está acontecendo e as novidades que estão sendo preparadas.





MÊS DA CRIANÇA "No Dia das Crianças eu não sei ainda o que vai rolar. Mas eu e o Estado de Minas estamos bolando um show para as crianças de Belo Horizonte", antecipa. Trata-se de uma grande festa que a produção do programa e os Diários Associados estão preparando para o mês da criança. Enfim, será uma ótima oportunidade para os telespectadores conhecerem pessoalmente a talentosa e meiga Marcela Jardim, que termina com um apelo à produção do programa: "Tio, aumenta o meu tempo..."