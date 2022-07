Aquecendo o inverno

(foto: Fotos: Ruben Ariza/Divulgação)

O inverno chegou no outono. As baixas temperaturas no mês de maio foram um presente para os produtores e expositores da 61ª edição da Feira de Malhas e Tricô do Sul de Minas, que estavam na cidade exatamente naquelas semanas. Nem precisamos dizer que o resultado superou todas as expectativas mais otimistas. E como as temperaturas estão em um sobe e desce constantes, a turma decidiu voltar e a feira foi reaberta na última sexta-feira e fica no Minascentro até o dia 17.

Os produtores das cidades mineiras de Jacutinga, Monte Sião e Andrada estão com suas coleções do inverno 2022. São diversos tipos de agasalhos, como os casacos curtos e longos, os trench coats e jaquetas, mas as equipes criativas estão cada vez mais fashion e criaram vestidos que podem ser usados em looks modernos com meia-calça ou até mesmo calças de malha tricô e couro legítimo do Sul do Brasil, compondo com as botas de sola tratorada, que são o must deste ano.









Apesar de estarem com muitas peças em estilo jovem, dentro das tendências de moda, todos os expositores fizeram questão de manter também uma linha de peças tradicionais mais clássicas, e outras mais práticas e confortáveis, que são curingas para montar composições que caem bem em várias ocasiões. Elas são elegantes, versáteis e superquentinhas, podendo ser usadas em meia-estação e no inverno mais rigoroso. E para completar o look, os visitantes poderão encontrar acessórios (brincos, colares e bolsas), sapatos, cintos e roupas íntimas.





“O inverno 2022 é o mais colorido dos últimos anos. Os tons fortes, vibrantes (vermelho alaranjado, amarelo solar, laranja vibrante, verde folhagem e o rosa floral e estonteante) e o neon aparecem com força total nesta edição, assim como o brilho, deixando o look ainda mais moderno e ousado. Para aqueles que gostam das cores tradicionais, além do preto, neste inverno poderão abusar dos tons caramel e café, o midnigth – um azul mais profundo –, e o martini olive – um verde inspirado nos tons das frutas. O mais interessante é que essa variedade de cores contrastantes permite as pessoas expressarem sua personalidade ou mesmo como se sentem naquele momento”, destaca Dayhana Nicoleti, produtora de moda e coordenadora da feira.





Assim como nas demais edições, além de ficar na moda com os produtos e peças da feira, os visitantes poderão encontrar deliciosos biscoitos caseiros, queijos, vinhos e cafés típicos da região dos expositores. Os ingressos do evento podem ser obtidos de forma gratuita pelo cadastro no site www.feirademalhassuldeminas.com.br ou adquiridos na bilheteria da feira no valor de R$10.





Serviço

Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas

• Até 17 de julho

Local: Minascentro

De segunda-feira a sexta-feira, das 13h às 20h; sábados e domingos, das 12h às 20h