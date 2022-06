Anos 20 voltam à Praça do Papa com a 12ª edição do I Love Jazz

I Love Jazz leva atrações musicais e batalha de dança à Praça do Papa (foto: Marcos Vieira/D.A Press)



Um dos principais eventos internacionais de música está de volta a Belo Horizonte. Depois de dois anos de interrupção por conta da pandemia, o Festival Internacional I Love Jazz volta a movimentar a Praça do Papa. Classificado como uma das atrações mais importantes da capital mineira, a Lado A Produtora, com apoio do grupo Diários Associados, realiza a 12ª edição do festival neste fim de semana, com uma programação muito especial neste domingo.





Aberto ao público, o tradicional festival recebe artistas renomados do jazz brasileiro e do jazz clássico do exterior na Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul da cidade. O tema deste ano é “Os anos 20 estão de volta”, comemorando um século da era de ouro do estilo que conquistou o mundo. O evento foi aberto ontem à tarde, às 15h, com apresentação dos bailarinos do BeHoppers, seguindo com atrações até as 22h. Hoje, o festival segue também a partir das 15h, quando o clima da época dourada tomará conta da praça com muita música, dança e diversão para toda a família.





RITMO POPULAR

O I Love Jazz foi criado para desmitificar o gênero, apontado por muitos como elitista e sofisticado. Como o ritmo é essencialmente popular, ao contrário, o festival empolga os participantes de diferentes classes sociais. Com shows gratuitos e atrações internacionais, aulas de dança abertas ao público em ambiente agradável de um dos cartões-postais mais bonitos da cidade, o Festival Internacional de Jazz tornou-se um dos eventos mais aguardados do ano. A expectativa é que o festival reúna um público de diferentes gerações, acima de 5 mil pessoas.





Este ano, um seleto grupo de convidados será recebido no charmoso Espaço Exclusivo Portal UAI e agraciados com serviço open bar e open food, além de vista privilegiada para o palco. Desde a chegada ao evento, os convidados vão se encantar com os serviços e mimos oferecidos pelos parceiros do festival: Alex Moreira, Armind, Bonissima, Cachaça Ferreira de Januária, Café 3 Corações, D’Gosto, Deckhome, Desentupidora Betel, Epa, Gastropark, JM Model Manager, Krug Bier Malhas Tensionadas / Trupe gaia, Mercograff, Nutri Carolina Ribeiro, President, Revelar Serviços Fotográficos, Soares Cozinha para Você, TFS Imagens, Tic Tac Gourmet, Top Food Alimentos e Batata Croques.





