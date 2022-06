Design de peso e de luxo

Bomboca (irmãos Campana) (foto: Fotos: Phillip Lacombe/Divulgação)



O projeto, que começou em 2012, traz uma linha criativa, elegante e poética de móveis e objetos de decoração criados por alguns dos designers mais renomados do mundo, em parceria com a Louis Vuitton. A cada ano, novas peças inspiradas na arte de viajar são apresentadas, oferecendo um encontro entre os designers e os artesãos criativos da Louis Vuitton, uma mescla de seus diferentes ‘savoir-faire’ com uma interpretação imaginativa da ideia de viagem.

Comic table, de Raw Edges



Comemorando os 10 anos da coleção de móveis e objetos de decoração Objetos Nômades, a Louis Vuitton fez uma exposição na icônica Garage Traversi apresentando as peças criadas por Atelier Oï, irmãos Campana e Raw Edges, além de uma ampla seleção de itens desenvolvidos por 14 designers ao longo da última década. Durante o Salão do Móvel de Milão, a luxuosa marca continua sua já estabelecida exposição de arquitetura nômade com “Nova House by Studio Rochel”, na Piazza San Babila.





Desde que foi criada, em 2012, a coleção de móveis e objetos de decoração inventivos e funcionais da Louis Vuitton se expandiu para receber criações de renomados designers de todo o mundo: os brasileiros Fernando e Humberto Campana, Patricia Urquiola, India Mahdavi, Atelier Oï, Raw Edges, Atelier Biagetti, Zanellato/Bortotto, Andrew Kudless, Tokujin Yoshioka, Frank Chou, Nendo, Damien Langlois Meurinne, Barber & Osgerby e Marcel Wanders Studio. Inspirados na arte de viajar, um dos principais pilares da Maison, cada Objet Nomade é uma reinterpretação desse espírito, expressando uma combinação da criatividade do designer e do ‘savoir-faire’ da maison.

Merengue (irmãos Campana)





Petal chair, de Marcel Wanders

Cinco novos objetos são apresentados em Milão. O estúdio suíço Atelier Oï expõe três novas peças inspiradas na clássica Belt chair: a Belt lounge chair, Belt bar stool e Belt side stool. Todos trazem assentos criados a partir de tiras de couro presas com fivelas, inspiradas nas mesmas usadas em bolsas da LV, e a Lounge chair e a Side stool trazem armações em metal e madeira. Os brasileiros irmãos Campana apresentam uma nova versão de quatro lugares do Bomboca, sofá modular que recebe o nome de confeitos tradicionais de casamentos e festas infantis no Brasil.

Inspirado nos formatos de nuvens, traz 11 almofadas removíveis dispostas em uma base em couro. Por fim, Cosmic table por Raw Edges é exibida em versões indoor e outdoor. A base infinita em fibra de carbono é revestida por couro de cores vivas para ambientes internos e tratada com acabamento esmaltado ou metalizado para ambientes externos.