Mart Minas realiza seu tradicional Festival de Vinhos cheio de opções

De 13 de junho a 3 de julho, as unidades da Mart Minas, uma das principais cadeias de atacado e varejo do país, promovem o Empório dos Vinhos. Nas 52 lojas da rede, os clientes têm à disposição uma diversidade de rótulos, procedências e preços para abastecer as suas adegas pessoais ou o estoque dos seus estabelecimentos comerciais. Dentre o portfólio, a rede possui 203 rótulos, dos quais 100 são internacionais exclusivos. Para quem quer um vinho mais sofisticado e encorpado, o chileno Caballo Dorado ou o Ravanal Gran Reserva é uma boa pedida. Outra indicação é o vinho varietal chileno Paisajes de Chile, que possui um ótimo custo benefício. E para clientes que querem economizar sem abrir mão da qualidade, a sugestão da rede é o argentino Cepas Privada, nas uvas Malbec e Cabernet Vermelhas ou Queijos Duros, nas uvas Torrontes, ideal para harmonizar com mariscos, peixes e pratos orientais mais picantes.





De acordo com Filipe Martins, Diretor Comercial e de Marketing da rede, o Empório dos Vinhos da Mart Minas oferece para o mercado excelentes rótulos de vinhos nacionais e internacionais a preços muito competitivos. "A iniciativa da rede, considerada uma das maiores feiras de vinho do interior do estado, atende às expectativas de consumidores e pequenos comerciantes de cidades do interior mineiro com opções de rosés, tintos, brancos, além de espumantes", acentua.





Durante o festival, as redes sociais da rede ficam repletas de dicas de harmonização e ofertas imperdíveis. O cliente também pode adquirir queijos e aperitivos variados e acessórios como taças e abridores de garrafas. Veja em #vinhosmartminas #empóriodosvinhos #ofertasdevinhos





MART MAIS

Filipe Martins informa que os clientes que participarem do festival têm a vantagem de acumular e resgatar Dotz nas lojas da rede. Basta se cadastrar no Mart Mais e começar a acumular pontos e trocá-los por descontos em mais produtos no próprio estabelecimento (são mais de 10 mil itens disponíveis) ou fazer o resgate de diversos produtos e serviços na plataforma da Dotz, inclusive passagens aéreas e cashback, com dinheiro direto na conta.





RANKING

Com 20 anos no mercado, o Mart Minas ocupa uma posição de destaque como uma das principais cadeias supermercadistas do país. Atendendo à demanda e necessidade dos seus clientes vendendo tanto no varejo quanto no atacado, a empresa não só está entre as melhores do seu segmento no estado, mas encontra-se entre as três primeiras redes mineiras do ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).





O Mart Minas possui mais de 8 mil funcionários e 800 fornecedores, com um plano de expansão que prevê a abertura de mais 10 novas lojas até o final de 2022, passo estratégico para alcançar 75 lojas até 2025. Recentemente adquiriu parte da DOM Atacadista, rede que já conta com 8 lojas no estado do Rio de Janeiro, preços competitivos e intensa força de marca na região em que atua.